ChatGPT針對中英文學習難點　余振強紀念中學試用插件撰港式內容

教育界正討論如何引入ChatGPT協助教學和行政工作，何文田余振強紀念中學校長楊學海接受「01教育」訪問時形容，ChatGPT能夠超越Moodle在學生練習上的限制，針對學生弱點，提升教學效率。他又提到，學校現正購買ChatGPT的插件（Plug-in），讓ChatGPT可以直接讀取學校資料庫，令ChatGPT生成適用於香港教育界的資訊，包括有關DSE考試、學校行政及相關條例。



余振強紀念中學校長楊學海，他提到ChatGPT能夠超越Moodle在學生練習上的限制，針對學生學習難點，提升教學效率。（余俊亮攝）

Moodle功能有限 ChatGPT助學習進階概念

楊學海校長在1994年及1999年曾借調當時教育署，分別協助發展學校及行政管理系統及支援各校開展資訊科技教育。他在2015年擔任校長後，陸續將學校各項資訊科技設施升級，更引入大學常用的Moodle系統。學生在該系統完成練習後，教師可以根據數據分析學生表現，了解學生弱略，適時調整課程及善用課時。楊校長指出，Moodle十分適合數理科學習，但在語文科的應用較少，「語文多啲高層次嘅嘢都未做到，因為佢（Moodle）好系統化，我哋都卡住咗」。

「𠵱家（ChatGPT）出現咗就發覺好有趣，好似滿足咗我嘅缺憾，簡直如虎添翼」，「滿足咗整個教育理念，每一科都滿足咗」。校方在多個科目都引入ChatGPT協助教學，例如在高中歷史科用作培養學生鑑賞能力及理解DSE的評分準則、協助製作中文科及英文科的教材。他舉例，有教師曾以ChatGPT準備教材，所需時間由45分鐘大減至5分鐘，多出的時間可以與學生聊天或與同事作專業交流。

余振強紀念中學校長楊學海表示，學校現正計劃試用「Retrieval」插件，讓ChatGPT可以直接讀取學校儲存在雲端上的內容，以生成適用於香港課程的內容。（余俊亮攝）

購插件加強ChatGPT功能 直接讀取學校資料生成內容

余振強紀念中學以ChatGPT優化教學的腳步未有就此停下，楊校長指ChatGPT生成的內容受到資料庫限制，資料只截至2021年而且資料來源以外國為主，所以學校正計劃試用「Retrieval」插件，讓ChatGPT可以直接讀取學校儲存在雲端上的內容，以生成適用於香港課程的內容。

他又舉例，教師在處理行政事務時經常需要翻查各類文件，需要不少時間。往後學校只需要將相關文件儲存在資料庫，並讓有ChatGPT讀取資料，教師在處理行政事務時就可以要求ChatGPT找出需要引用的條文並提供行政步驟，再由教師核對及確認，提高效率。

個別教師先行先試 IT教師一對一提供技術協助

ChatGPT引起討論只有數個月，不少教師仍然抱觀望態度。楊校長對於在校內推廣新科技亦有一套，例如會邀請個別教師先試用ChatGPT，並安排IT教師1對1指導，幫助解決技術問題，令教師更加願意作出嘗試。當他們學懂新技術後，亦可以協助其他教師學習新科技，相信學校只需約兩年時間就可以讓六至八成的教師掌握新技術，並考慮推廣至全校層面。

余振強紀念中學校長楊學海（圖中）對於在校內推廣新科技亦有一套，以鼓勵教師採用新科技。左為中文科教師蔡宗協、右為歷史科教師李鈞偉。（余俊亮攝）

該校中文科教師蔡宗協是首批試用者之一，他認為要教師運用新科技，首先要有相關示範，而他們的教學例子就能夠拋磚引玉，其他教師見到先行先試的同事用得上手、有助學生學習，相信他們都會願意嘗試。

使用ChatGPT針對學生難處 以AI生成聆聽卷錄音

余振強紀念中學的初中中文科及英文科均有引入ChatGPT協助教學。蔡老師提到，教師難以仔細了解學生「唔識啲咩」，以作文為例，學生的弱點可能是詞彙不足、寫作手法等不同問題，故此他會先利用Moodle分析學生弱點，然後運用ChatGPT出題配合。

以實用文為例，他指出學生常見問題之一，在於未能分辨題目提供的哪些資料合用，所以他就使用ChatGPT生成題目，更指定資料之中要有一定數量的無用資料，加強訓練學生篩選資訊能力。

至於英文科，教師利用ChatGPT整合教學內容，讓「聽說讀寫」練習能夠互相緊扣。例如透過指令讓ChatGPT以同樣的內容和字詞協助生成「聽說讀寫」各科試卷，讓學生不斷運用相同的內容深化記憶。以往若如要做到類似效果，教師將需要投資大量時間出卷。另外，英文科亦運用AI的語音轉文字功能（Text to Speech）錄製聆聽卷的錄音，免去教師錄音的功夫和時間，更能調整語速、設定不同口音，甚至加入文憑試聆聽卷出現的經典歌曲《綠袖子》。