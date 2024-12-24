校園天地｜余振強紀念中學舉辦AI小先鋒比賽　推動數字教育新模式

在最近的施政報告中，教育局宣布將成立「數字教育策略發展督導委員會」，致力於推動數字教育的發展。九龍城區的余振強紀念中學積極響應，推行數字教育，為學生打造全新的學習體驗。



「AI小先鋒」比賽激發創新思維

近期，該校舉辦了一場名為「AI小先鋒」的比賽，旨在讓學生在實踐中探索人工智能技術的應用。學生們在中文科和英文科的比賽中積極參與，設計出各具特色的AI教學方案，展示了他們對AI技術的理解與創新能力。

中文科的創新應用

在中文科的比賽中，學生們利用COPILOT和POE等AI工具進行創作寫作活動。任務要求AI描述名勝景點的外貌，並讓學生們使用不同的人工智能工具進行比較，甚至對AI生成的文章進行評價和改寫。這種基於AI的學習方式不僅增強了學生的創意，還激發了他們對語言學習的興趣，使他們能在探索中掌握語言的運用。

英文科的實踐探索

在英文科的比賽中，學生們進行了一項有趣的任務：利用人工智能為遊客推薦旅遊景點，並找出每個景點的特色。學生透過官方網站、報紙和參考書等渠道來驗證AI提供信息的準確性。這一過程不僅提升了學生的信息檢索能力和批判性思維，還加強了團隊合作與溝通能力，幫助他們掌握多樣的學習資源。

余振強紀念中學利用AI提供作文主題，讓學生使用AI尋找作文靈感。（圖片由余振強紀念中學提供）

教師的專業發展與學生的學習環境

此次「AI小先鋒」比賽不僅讓學生掌握AI技術的基本操作，還促使教師融入創新思維，提升教育實踐的質量。這種學習模式為學生的學習注入新的活力，預示著他們在未來科技發展中將發揮重要作用。學校教師們多次受邀擔任外部分享會演講嘉賓，包括中文大學舉辦的AI教學之旅研討會、天主教教區分享會，並受教育局邀請分享在運用AI於教學及提升學生媒體和資訊素養方面的成功經驗。

教師指導學生正確使用AI，利用關鍵字生成有用訊息。（圖片由余振強紀念中學提供）

余振強紀念中學不僅在數字教育的探索中走在前沿，也為學生的學習注入新的活力。隨著AI技術的快速發展，學校將繼續致力於培養具備創新能力和批判性思維的未來人才，為他們的學習旅程鋪平更加光明的道路。這些努力不僅增強了教師的專業發展，也為學生創造了更加豐富的學習環境，幫助他們在未來的科技世界中脫穎而出。

余振強紀念中學「AI小先鋒」比賽，得獎的中三梁同學由張耀華助理副校長頒獎。（圖片由余振強紀念中學提供）

（內容由余振強紀念中學提供）

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