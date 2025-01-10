文：明愛莊月明中學彭耀鈞校長

在校內收了九位徒弟，有男有女，有胖有瘦，有愛動有好靜，有專一有旁騖……久違了的感覺，宛如昔日當班主任的樣子。



「副班主任」鄭玉玲助理校長带隊参與表演。（校長提供）

古時武林擇徒而授，期望衣缽傳承得人，在學校教詠春，我卻一視同仁，誰人都可以是傳承人，或多或少而已；然而，他們都要對團體有承擔，對自己的表現有要求。我的助理校長做了副班主任的角色，在制服、糧草等方面幫我管理妥當，我則全著眼於功夫的栽培之上。

近日一所英國武館的師徒到訪本校，欣賞徒弟們有制服、有隊形，在一輪談話、表演、對練的交流過後，徒弟們卻欣賞外國的詠春同門功夫紮實，尊師重道，投入委身，才知武林世界大得如此。

與到訪的英國同門交流。（校長提供）

自己拳齡淺，表演時陣式和整齊更見重要。我要他們輸流在不同的表演中帶操「小念頭」；到自己領頭時，要熟記，要穩定，要抖擻，錯了會被提醒，被取笑，又被包容；誰帶操或多或少都會因為認真而緊張，但誰都珍視領頭的機會，不用催請，從沒推辭。

集體操之外，表演也會安排一些較易取悅觀眾的散手，直拳對衝和拍手消打是慣常動作；我告訴他們，拍手有聲，容易讓觀眾接收到力感。在首一兩次演出前，我在，他們練，我不在，他們也練，結果在表演中劈啪作響後，腕脹臂瘀；事後才知道捱苦鍛煉只來自一句：「師傅覺得不夠響」。

有一回的演出，亮點安排在壓軸的一女打三男的對拆之上，為求打出勁力，演出者都戴上護臂護脛；他們刻苦鍛煉，手腳、形位、時機都掌握穩妥，豈料演出當日，一位參演者遲到，臨時由一位沒排練的預備頂上。正心急正印能否趕到時，要演出了，站到台上的他們，竟然手腳空空如也，原先已穿好的護具被卸去。七折八扣的完了演出，被我召到場外責問，演出者在哪裡？護具在哪裡？鍛煉的心血在哪裡？我嘮嘮叨叨，他們靜立，記憶中，我大抵著緊的表示：「作為師傅，我要顧大家的安全……我要讓大家在台上閃亮……」

又一回的演出，表演內容大致如前，這回，人馬齊全，護具齊全；拳來腳往，劈嚦啪喇，表演完畢，台上的他們如常的留意我在主禮席上的眼神，這回，更為殷切；我不知自己有何表情，只感到因著他們的長進而喜悅。這回他們也有餐膳可用，坐在我的鄰席；事後，助理校長告訴我，他們交談說：「師傅笑了，師傅吃東西了！」

徒弟拿着師傅的著作合照。（校長提供）

是班主任經營班級的喜悅，是，又不是；是校長見學校表演得體的喜悅，是，又不是。戚繼光《練兵雜紀》引述古語「師道立而善人多」，又說「師道不立，則言不信，教之不遵，學之不習，習而不悅」；是傳承功夫文化的喜悅？近了！

明愛莊月明中學彭耀鈞校長（校長提供）

作者簡介：

明愛莊月明中學彭耀鈞校長



彭耀鈞博士為明愛莊月明中學校長，任教中學之餘亦有近三十年教授詠春的經驗，為葉準師傅入室弟子；近年出任香港樹仁大學多個武術文化計劃的顧問，獲頒「傑出中華文化傳承教師獎」；著作有《葉問．詠春》、《葉問．詠春2》。

