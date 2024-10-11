校長筆記｜異地姊妹情—西班牙交換生的施與受

文：基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長

新的學年，元朗信義迎來了新的交換生—西班牙籍的Amara Erostarbe。看到Amara，我腦海中同時會出現她的接待家庭同學----中二級的何依凝。異地感情，有著想像不到的濃厚，奇妙。



開學禮首日，Amara向全體師生介紹自己。（尹浩然校長提供）

依凝與依蕓（Amara）的異地姊妹情

接待家庭的支援對交換生十分重要。幸運地，Amara有一位熱心熱情的夥伴 — 何依凝。對依凝來說，過去在學校與其他外國交換生一起學習書法和聊天的經歷，令她充分體會到交換生計劃的意義，希望成為接待家庭，且讓外國學生更感受到中國人待客之禮及中華文化之美。故此，當Amara抵港後，依凝以同理心了解Amara面對的挑戰，不僅幫助她了解香港的生活，還帶她參加各種活動，讓她感受到如家人般的關懷。就如Amara形容，她們的關係如姐妹般親密，無論在生活還是學習，依凝總能理解Amara的感受，成為她最信任的傾訴對象。

依凝與依蕓(Amara)在校門外留影。（尹浩然校長提供）

更令Amara感動的是，依凝帶著Amara一起前往深圳慶生，讓她感受這片土地的繁華與魅力；在中秋聚餐中，她們一起分享傳統的節日習俗，讓Amara深感中國文化的博大精深；國慶時更帶她欣賞維港的夜景和煙花，讓她感受港人的國慶氛圍。依凝還特地為Amara取了中文名字「何依蕓」。「依凝依蕓」，有著「凝聚優香、相依面對變幻前路」之意，不但見證姊妹情誼，更象徵著Amara的新身份。對Amara而言，「這段異地姊妹情將永遠珍藏，成為其生命中最美好的回憶之一」。

Amara 的受與施 撞出校園的奇妙火花

Amara很喜歡元朗信義。老師與同學的支持與幫助，令她很快便適應到與故鄉截然不同的學習環境。同學們主動翻譯，使她深感到自己是校內的一份子。Amara除了參加小提琴班及英文戲劇學會外，亦是國際文化交流學長，成為學生領袖。不過，對Amara來說，最令她喜出望外的是每月一次的休整日。「回到西班牙，我也會向學校介紹這個令人放鬆與聚情的安排，這實在太棒了！」

Amara也以西班牙人的熱情回饋元朗信義。由於學校開設「SALep」(Science, Arts, Language Enrichment Program)，中一及中二學生可在課堂時間選修西班牙語，學校在課後時間亦開設應試的西班牙語課程，Amara主動提出擔任助教，既促進東西文化交流，也讓同學有更多機會以西班牙語對談。這安排確是不可預料，卻又如此奇妙！

Amara 與同學上課情境。（尹浩然校長提供）

成長型思維，是迎難的重要元素。

作為外地交換生，Amara 也有其困難。不過，她緊記我在開學禮推廣的「腦朋友」---「成長型思維」(Growth Mindset)，以面對這一年的機遇與挑戰。對她而言，語言差異是一個挑戰，但她積極面對，努力學習廣東話，並在生活中嘗試主動與他人溝通。Amara 亦學習克服文化差異，並接受不同人的觀點。正如Amara與依凝分享：「我覺得現在就像是成熟起來，成為更獨立的人，我非常喜歡自己這一點，並為此感到自豪。我知道家人也為我感到驕傲。」這種讓她在困難中茁壯成長的思維，正正是同學在逆境時的榜樣。

交換生計劃，是培養學生成為有國民底氣的國際人才的平台

元朗信義是以成為國際化的津貼中學，培養學生成為有國民底氣的國際人才為目標。眼看Amara與依凝的情誼，依凝如何推廣中華文化及真誠地向Amara學習，Amara對學校、香港文化與廣東話的喜愛等，讓我深信作為學校領航者，只要堅定教育使命，善用不同資源，為學生的未來多想一步，做多一分，香港的未來仍是生機處處，希望滿滿。

基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長。（尹浩然校長提供）

作者簡介：

基督教香港信義會元朗信義中學 尹浩然校長



香港大學文學士、香港中文大學學位教師教育文憑，香港大學哲學碩士。堅信教育是一門「本於過去，盡在當下，開創未來」的崇高志業，以「優越有愛，關懷求義」為個人發展理念以「成為國際化的津貼中學，培養學生成為有國民底氣的國際人才」為學校發展目標；與學校團隊一起為年青一代作鹽作光，讓一代更勝一代。

