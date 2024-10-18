校長筆記｜學生會選舉有感

文：東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長

每年的十月中旬，我校舉行一年一度的學生會選舉。自疫情以來，這幾年僅有一個內閣參選，但今年終於有兩個內閣同台較量，使得選舉氣氛相當熾熱。同學們從暑假開始籌組內閣，過程中經歷了多次會議。對他們而言，籌備、宣傳與撰寫政綱已經不易，還需勇於接納不同的意見，甚至應對一些流言蜚語，這亦是一段寶貴的學習旅程。



學生製作的宣傳品盡顯心思。（作者提供）

在答辯大會上，雙方候選內閣需要接受對方的質詢，還有來自台下同學的尖銳提問，整個過程緊張而充滿火藥味。當中一個內閣，雖然預料有可能會落敗，但是他們希望無論輸贏，也要答得漂亮。於是，該內閣的候選會長以不屈不撓的精神，在台上展現了領導風範，充滿自信地回答每一個問題，並帶領內閣成員積極回應，期間多次贏得全場掌聲。同時，她也誠懇地向同學致歉，承認內閣有不足之處，希望同學能包容，這種勇於承擔的態度，給同學和老師留下了深刻的印象。

另一個內閣也不遑多讓，在宣傳策略上費盡心思，團隊上下一心，提出了多項政綱。會長和成員的回答也大方得體，努力爭取同學的認同和每一票的支持，令選舉形勢十分緊張。

答辯大會結束後，感受到濃烈的競爭氣氛，作為校長，我忍不住與全體同學分享感受，希望大家能夠欣賞兩個內閣的付出，並給予支持和鼓勵。因為學校是一個整體，無論哪個內閣最終獲勝，彼此的關係至關重要，如果為了一次選舉而導致友誼受損，實在十分可惜。

當禮堂的同學散去，我走上台，與雙方內閣進行了一次反思與總結，許多同學在分享感受時不禁落淚，釋放情感，彼此擁抱與和解。剛才的激烈質詢，此刻化作了互相欣賞和尊重。此情此景，作為校長的我心中充滿感動。一方面，我欣賞同學們願意放下對成敗的執著，重建彼此關係；另一方面，我感受到同學們對學校有很多建設性的想法，他們希望從學生角度促使學校進步，這正是他們想參選學生會的原因。學生說：「無論比賽結果如何，這都是我們成長中寶貴的一課，過程雖然非常辛苦，但卻十分值得，因為這就是我們的青春！」

我為學生的成熟感到欣喜，亦看到了他們良好的領導素質，這正是未來人才所需的特質：認真誠懇地對待工作，迎難而上，勇於表達意見和感受，同時包容不同的想法，尊重團隊合作。這正是我們希望培育的未來領袖 — 有想法、有承擔，具備良好品格。我相信，這些也是香港未來人才應有的素質。

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長。（作者提供）

作者簡介：

東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長



邱校長為2014/15年度行政長官卓越教學獎（德育及公民教育）的獲獎教師。致力培養未來人才，鼓勵學生在學業成績、品格培育以及個人潛能上多元化地發展，並在學校推動創新，倡導尊重和包容，鼓勵學生勇於探索與表達意見。

