保良局主流及特殊學生首次校內同宿營　2日1夜生活體驗促共融文化

保良局多年來致力在校園推廣共融及關愛文化，兩年前成立由屬下中學、小學及特殊學校組成的共融舞團「ONE23舞團」，宣揚關愛共融的精神。舞團於2024年12月14至15日舉辦兩日一夜的「營舞動」宿營活動，讓主流和特殊學校的學生在保良局陳麗玲（百周年）學校內一起宿營，體驗共融生活。



30位來自保良局不同屬校和年級的主流和特殊學校學生，在保良局陳麗玲（百周年）學校集合參與一連串沉浸式學習活動。（保良局提供）

30位來自保良局不同屬校和年級的主流和特殊學校學生，在保良局陳麗玲（百周年）學校集合參與一連串沉浸式學習活動，包括學習一起紮營、燒烤、選購物資等。入夜後，同學則前往同區的保良局顏寶鈴書院參觀星象館，並於校內天台用天文望遠鏡觀星。

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當晚有份參與活動的保良局龐董晶怡主席表示，「ONE23舞團」由最初只有20多名學生，逐漸增加至70多名成員，見證同學成長和進步，不少學生亦因此成為朋友，相信這次宿營不單幫助他們學習共融，減少對特殊學校學生的標籤和誤解，亦助他們建立更深厚的友誼。

來自保良局錦泰小學的六年級同學盧詩晴加入舞團三年多，這次是她第一次跟舞團成員一同宿營，平日多數會一起排舞和表演，卻未有機會一起過夜生活。她坦言以前也會對特殊學生有誤解，以為要經常照顧他們，但加入舞團三年並試過今次宿營活動後，再次肯定他們並不難相處，「我們可以耐心溝通，亦能互相幫助」。

保良局陳麗玲（百周年）學校六年級麥偉賢同學則表示，能在自己學校禮堂紮營，還可以跟其他同學一起佈置營地，是很難忘的經歷。