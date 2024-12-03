保良局推動學生共融文化　首辦宿營予主流與特殊學校學生共同生活

保良局多年來致力在校園推廣共融及關愛文化，兩年前成立由屬下中學、小學及特殊學校組成的共融舞團「ONE23舞團」，宣揚關愛共融的精神，而本學年起更會擴大規模，推行「擁抱愛 ‧共融計劃」，讓中學生有機會與特殊學校學生透過音樂、視藝、體育、舞蹈活動一同學習和交流，藉此培養學生尊重他人、同理心、團結等重要價值觀。



舞團即將在12月舉辦兩日一夜的「營舞動」宿營活動，首次讓70名來自主流和特殊學校的學生在校內一起宿營。保良局教育總主任林綺薇接受「01教育」訪問時坦言，舉辦這類型的活動並非一件易事，但每當見到學生開心的模樣時，不論如何辛苦「都會拼命想舉辦多一些活動」，希望讓學生能夠學習及體驗更多不同的東西。



保良局成立全港首個跨校跨障礙跨年齡的共融舞團，三位負責老師分別為保良局陳麗玲（百周年）學校主任鄭德銘（左一)、保良局教育總主任林綺薇（左二)及 保良局陳麗玲（百周年）學校副校長黃偉倫（右一) （盧翊銘攝）

保良局在疫情後成立全港首個跨校跨障礙跨年齡的共融舞團，成員由來自特殊學校的中度智障和唐氏綜合症學生，以及主流學校的學生組成。舞團過去曾作多次公開演出，廣獲好評，成員數目亦由最初的20多個學生，逐漸增加至70多名成員，不少學生因此成為朋友，亦減少了對特殊學校學生的標籤和誤解。林主任表示，舞團成立目的並非只讓學生「跳跳舞」，而是給予主流和特殊學生學習相處的機會，從而建立學生正向的價值觀，而這也是她覺得舞團成立至今取得最成功的地方。

學生互相影響各有得著 促進理解共融

林主任憶述舞團早前曾到一間主流中學演出，該校同學非常欣賞舞團的表現，尤其是主流學生在綵排時非常照顧特殊學校的隊員，有學生在演出過後更她對說，「原來特殊學校的學生並不特殊，他們也懂得溝通和跳舞」，使該校學生大開眼界。

舞團成員數目由最初的20多個學生逐漸增加至70多名成員，不少學生因此成為互相尊重、富有同理心、關懷及欣賞對方的朋友。(保良局提供)

另一方面，特殊學校的學生也能夠藉着跳舞學習與他人的相處之道。負責舞團編舞及排舞的保良局陳麗玲（百周年）學校主任鄭德銘解釋，特殊學校的學生一般不會有太多學校圈子以外的朋友，有家長曾向他表示，很高興自己的兒子能夠認識這麼多校外的同學，他們透過與主流學生的相處，也慢慢地學習對方的行為舉止，無形中給予了特殊學生很大幫助。

保良局教育總主任林綺薇表示，每當見到學生開心的模樣時，不論如何辛苦都想多舉辦多活動讓學生能夠學習及體驗更多。（盧翊銘攝）

為社會注入正能量 影響細微但深遠

對於主流學校的學生來說，相處的過程亦有助誘發他們的同理心及對智障人士有更深入的了解，從而為社會注入正能量。鄭德銘說，舞團每年培訓70個學生，如計劃持續運作10年，便會是擴散式的增長，「不要小看這些細微的影響」。

保良局陳麗玲（百周年）學校副校長黃偉倫亦非常認同，認為舞團有助擴闊特殊學校學生的社交圈子，兩批學生在持續的共融活動中能夠一起進步。他說，要學習照顧有特殊需要的人士，並不能只靠書本傳遞知識，而是需要學生親身地去感受和體驗，過程中也有助為學生建立自信心。鄭老師也補充說，近年參加舞團的學生越來越多，他們未必是成績很好的那一批學生，但卻是充滿自信，每每學校有一些大型活動，總會見到他們的影子，「他覺得自己有價值」。

主流及特殊學校學生透過共同學習，彼此認識、「共融」成長。（保良局提供圖片)

主流及特殊學校學生齊上課 學習尊重包容

為了讓學生持續「共融」成長 ，保良局將擴大相關學習活動，透過「擁抱愛 ‧共融計劃」，於本學年的日常校本課堂中加入主流及特殊學校學生一同學習的課堂，涵蓋音樂、視藝、體育、舞蹈四個範疇，讓主流及特殊學校學生可一同學習、互相鼓勵。此外，亦安排一連串參觀體驗活動，讓主流學校學生到訪嚴重智障學校，親身體驗專為嚴重智障學生而設的歷奇活動、虛擬實境學習設施，以及餐膳安排，藉此更了解嚴重智障學生的起居飲食及學習情況，從而學會尊重、包容。

首次安排主流學校與特殊學校學生共同宿營

舞團即將在12月舉辦兩日一夜的宿營活動，讓70名來自主流和特殊學校的學生在保良局陳麗玲（百周年）學校內一起宿營，學生和家長們都對這樣難得的體驗非常期待。當中的活動包括讓主流和特殊學校的學生一起購物資、舉行燒烤等。

三位老師都希望有更多人認識保良局的共融活動。（盧翊銘攝）

冀更多人認識保良局的共融活動

舞團由疫情時成立一直持續運作至今並非件容易的事，三位老師可謂功不可沒，而當中亦有賴不少有心人的幫助。黃副校長相信，學生在這個過程中亦能感受到舞團不易言棄的精神，相信對他們建立價值觀亦有所裨益。被問到未來有何目標，三人不約而同地表示，希望有更多人認識保良局的共融活動，並把學生的成果展示出來。 林主任表示，作為一名教育工作者，要改變學生並非單靠傳授書本上的知識，而是向學生作正向教育和給予他們真實的體驗。