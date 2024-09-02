保良局擁抱愛 ‧共融計劃　主流與特殊學校學生齊上課學習同理心

保良局一直在校園推廣共融及關愛文化，成立由屬下中學、小學及特殊學校組成的共融舞團「ONE23舞團」，而本學年起更會擴大規模，推行「擁抱愛 ‧共融計劃」。



計劃首階段會於屬下21間中、小及特殊學校推行，於校本課程中加入主流及特殊學校學生一同學習音樂、視藝、體育、舞蹈，讓學生「共融」成長。計劃亦會安排主流學校學生到訪嚴重智障學校，親身體驗專為嚴重智障學生而設的歷奇活動、虛擬實境學習設施，以及餐膳安排，藉此培養學生尊重他人、同理心、團結等重要價值觀，以及提升其幸福感以及抗逆力。



主流及特殊學校學生透過共同學習，彼此認識、「共融」成長。（保良局提供圖片)

「擁抱愛 ‧共融計劃」早前舉行啟航禮，邀得教育局首席助理秘書長劉穎賢主禮，保良局一眾董事會成員，以及屬下多間中學、小學及特殊學校校長及學生出席支持。保良局主席龐董晶怡表示，計劃連繫一眾不同背景的學生，透過各個課堂及活動「共融」成長。她期望學生能藉此培養出「尊重他人」、「堅毅」、「責任感」、「承擔精神」、「仁愛」、「同理心」、「團結」等重要的價值觀。

計劃涵蓋音樂、視藝、體育、舞蹈四個範疇，讓主流及特殊學校學生在日常校本課程中一同學習。例如保良局姚連生中學與陳麗玲（百周年）學校的學生將會共同學習中國傳統藝術，包括國畫、版畫等；保良局胡忠中學及余李慕芬紀念學校則會展開一系列跨校音樂課程，其後亦會安排學生以公開表演形式展示雙方音樂合作的成果。

此外，保良局亦會安排一連串參觀體驗活動，讓主流學校學生到訪嚴重智障學校，體驗專為嚴重智障學生而設的歷奇活動、虛擬實境學習設施，以及餐膳安排等，藉此了解嚴重智障學生的起居飲食及學習情況，從而學會尊重和包容的價值觀。

教育局首席助理秘書長劉穎賢博士(左三)、保良局龐董晶怡主席(右三)及多位同學一起製作「擁抱愛 ‧共融計劃」襟章。（保良局提供圖片）

保良局林綺薇教育總主任表示，保良局一直致力在校園推廣共融及關愛文化，包括開展全港首個欖球共融計劃、成立全港首個跨校跨障礙跨年齡的共融舞團，不少學生因此成為互相尊重的好夥伴、好朋友，亦減少了對特殊學校學生的標籤和誤解，期望共融計劃能讓更多學生實踐共融理念。

學生：接觸特殊學校學生後解開誤解

即將升讀保良局顏寶鈴書院的張榀同學，與保良局陳麗玲（百周年）學校畢業生曾敬奎同學，以及保良局錦泰小學盧詩晴同學因為參加保良局ONE23舞團舞團而成為了好朋友。

詩晴表示，未接觸特殊學校學生以前也會有誤解，以為需要經常照顧他們，「但真正接觸過後，發現特殊學校同學十分細心，有時候我自己舞步跳錯了，他們也會提醒我，大家互相幫助。」張榀於升中派位時，本身獲派第一志願，但因為不捨舞團的朋友們，結果再自行考入保良局顏寶鈴書院，未來將會繼續參與舞團活動。曾敬奎同學亦十分感激舞團讓他認識各間學校的好朋友，大家一起到不同地方表演，是他畢生難忘的經歷。