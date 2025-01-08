小一統一派位│自行收生共佔用1700學額　有學校少近1班附全名單

【升小派位／小一統一派位／大抽獎】教育局今日（8日）公布小一統一派位各校學額，「01教育」比較各校自行分配和統一派位學額，發現2024/25學年有9間小學的統一派位學額較預期學額少20個或以上，涉及原定用於統一派位的學額，被撥作「世襲位」、「留班位」等情況。當中九龍城的保良局何壽南小學、以及大埔舊墟公立學校（寶湖道）更因此減少接近一班人數的統一派位名額，另有7校學額比原定少20個或以上。



按現行小一收生制度，每間學校的自行分配學位及統一派位學額各佔一半，但由於學校在自行派位階段必須取錄「世襲生」（例如就讀學生的弟妹），以及學校預留部份學額作留班位等，故有機會佔用統一派位學額；而叩門位的來源之一是學校未有用盡的留班位。

小一入學｜留班位是什麼？如何計算？小學校長講解對統一派位影響

2024/25學年度有約250間學校因「世襲位」、「留班位」等原因蠶食了統一階段學額，合計涉及約1,700個學額。

港島區

其中港島區11校網的聖公會基恩小學，統一派位由原定的38個，減至暫定僅約25學額，估計約13個學額被佔用。

九龍區

九龍區方面，名牌校網41校網中多間小學均有不少統一派位學額被佔用，包括喇沙小學估算有6個學位被佔用、拔萃小學4個學位已被佔用。至於34校網的保良局何壽南小學更有多達26個學位被佔用。

新界西

新界西小學方面，葵青區名校聖公會仁立紀念小學亦少了11個學額。

屯門、元朗及天水圍的學校統一派位學額被佔用情況亦甚普遍，包括天水圍循道衞理小學、保良局志豪小學等均有較多個學額被佔用。

新界東

91校網的浸信會沙田圍呂明才小學「世襲生」佔位14個。89校網的馬鞍山循道衛理小學、91校網的培基小學亦分別有11個統一派位名額被佔用。

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