佛沈中學第二屆AI咒語繪畫師比賽完滿結束　37校參加交逾400作品

人工智能（AI）是科技發展的大趨勢，教育界對生成式AI的應用亦愈來愈重視。佛教沈香林紀念中學與其他機構主辦的「同創共學 — AI咒語繪畫師比賽」已經踏入第二屆，並於去年11月30日舉行成果展暨頒獎禮，超過300人出席，見證參賽者以AI技術創新應用的成果。

校方認為，生成式AI知識將會是學生未來必備的技能，因而將生成式AI課程延伸至中三級，意味着整個初中普及課程都會涉獵相關基礎與應用，並會聯繫校外機構，製作創意多媒體內容，讓學生將技能實踐應用。



「第二屆同創共學 — AI咒語繪畫師比賽」於去年11月30日在佛教沈香林紀念中學舉行成果展暨頒獎禮，超過300人出席。（佛教沈香林紀念中學提供）

二次創作重現香港文化 逾300人出席頒獎禮見證成果

「第二屆同創共學 — AI咒語繪畫師比賽」由佛教沈香林紀念中學、浸會大學中國語言文學系、香港漁民青年會、AiTLE 資訊科技教育領袖協會及iPROA互聯網專業協會共同主辦，《香港01》旗下「01教育」為支持機構，主要邀請小五至小六學生參賽，結合中文書寫和英語學習，利用AI咒語（Prompts）生成圖像。今屆技術層面有所提升，有別於上一屆的text-to-image基礎應用，學生需要學習AI模仿繪圖技術，通過模仿真實相片進行二次創作，製作與本地社區及中華文化相關的作品，如學生透過AI技術重現茶餐廳、戲曲文化或漁村景象，將科技與文化深度結合，藉此「說好香港故事」。比賽最終收集超過400份作品，當中包括37間小學共225位小學師生參與。

比賽頒獎禮由中聯辦新界工作部一級調研員李成德先生 、立法會漁農界議員兼香港漁民青年會會長何俊賢議員、漁農自然護理署助理署長朱振華博士等嘉賓主禮，並向得獎學生頒發多個獎項，包括特等獎、一等獎、二等獎、三等獎、最佳咒語指令獎及社交媒體至Like大獎。同場還展出各參賽者得獎作品，及介紹了沈中生成式AI 課程的普及教育到拔尖教育設計與實施，並分享作為首間學校推出「生成式AI電視台」的經驗與成果。

同場展出各參賽者得獎作品，及介紹了沈中生成式AI 課程的普及教育到拔尖教育設計與實施。（佛教沈香林紀念中學提供）

AI課程延伸至中三 創作電影預告片訓練創意思維

有見AI科技發展迅達，沈香林紀念中學亦與時並進，由上學年起將生成式AI融入校本課程，今年更延伸至中三，在初中時期分階段為學生提供AI學習與應用機會，讓技術走進每一位學生的學習生活，中一學習撰寫AI提示詞（Prompt），掌握與AI溝通的技巧；中二進一步學習Stable Diffusion技術，進行AI圖像生成與編輯創作，提升實踐能力；中三則與創意媒體結合，學習AI影像創作、製作節目及短片，包括二次創作電影預告片，幫助學生們發展創新思維。

首設校內AI電視台 邀嘉賓任AI主播做節目

佛教沈香林紀念中學學生與漁護署聯手製作一系列主題節目，推廣本地漁業文化。（佛教沈香林紀念中學提供）

除了普及教育，學校還為有興趣及才華的學生提供拔尖教育，設立首個生成式AI電視台，與校外不同範疇的機構合作，包括與香港漁民青年會合作，推出以國家安全為主題的漁業節目，何俊賢議員案將擔任AI主播與學生AI主播對談。另外亦會與漁護署聯手製作一系列主題節目，推廣本地漁業文化。

校方期望，未來能製作更多與文化及社區相關的多媒體內容，進一步探索科技在語文、科學科及文化教育中的應用，不僅讓學生將AI技術應用於真實世界，還為他們提供與業界交流的寶貴機會，培養他們的實踐能力與社會責任感。