中一自行收生｜有英中收表微跌或相若　料人才子女難紓緩學童不足

今年9月入學的中學自行分配學位階段於昨日（16日）截止申請，「人才子女」來港入學成近年趨勢，不過，適齡人口繼續下跌，有多間熱門英中指，收表量按年下跌，或與去年相若，即使接獲一定人才子女申請，亦未見對收生有太大補足，預期整體未來兩年收生仍會「插水式」下降。



英中校接獲內地來港生申請 面試安排與本地生無異

教育局早前估算，約4.93萬人參加今年度中一派位，較年大減2200人，跌幅約4.3%。《香港01》昨日向多間熱門英文中學查詢今年中一自行分配學位申請數字，灣仔聖公會鄧肇堅中學校長袁經恒指，去年接獲約600份申請，截至昨日下午，申請數字較去年微跌。袁經恒分析，對比去年龍年效應之下，適齡學童人數較多，所以今年學齡數字跌幅較明顯，亦預期未來兩年學界收生會「插水式」下降。

適齡學童下降，經「人才計劃」來港的家庭子女成為生源。袁經恒指，學校亦接獲一定內地來港生的申請人數目，但暫未統計有關數字。在面試階段，他指，面試主要圍繞生活話題及文章作對答，考驗學生的創意、溝通、分析及表達能力等，本地生與人才子女的考核模式相同。

元朗基督教香港信義會元朗信義中學今年接獲400至500份申請，校長尹浩然指，收表量與去年差不多。尹浩然同時指，一定內地申請人數目，但目前該校本地生佔逾九成，人才子女對其收生影響不大。他又透露，去年接獲300至400份內地來港學生申請插班。

身兼津中議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩指，其校今年接獲的中一自行分配學位申請則比去年多一至兩成，具體數字則不便透露。她指，大部分中學今年的收表量均與去年差不多，料經人才子女是一個增加學生人數的途徑。

至於如何協助內地來港生融入本港校園生活，袁尹浩然指，內地生能適應英語教學，但很多都不懂說廣東話，故有設立「小天使計劃」，為這些學生安排一個本地生拍檔，解決他們學習疑難。李伊瑩指，不少學校會為人才子女舉辦適應班，讓他們適應校園及提供學術輔導。