聖若瑟書院創校150周年啟動禮　逾500人出席包括副局長施俊輝

中西區傳統英中聖若瑟書院於上周五（17日）傍晚舉行創校150周年啟動禮，象徵學校即將展開一連串的慶祝活動。啟動禮有超過500人出席，當中包括來自社會各界的賓客、校友、教職員及學生。校長郭迪民於致歡迎辭時表示，學校迎來150周年是重要里程碑，對此深感自豪與感激，又指學校在前人的辛勤耕耘下一直傳承及保持卓越成就，當中包括一眾修士、教育同仁、家長、校友、及最重要的學生們，使學校對培育社會人才有深遠影響。



聖若瑟書院校長郭迪民於創校150周年啟動禮上致歡迎辭。（聖若瑟書院提供）

施俊輝：深信聖若瑟書院可以不斷攀上新高峰

教育局副局長施俊輝在致辭時提到，校慶主題「信守使命 勇敢前行」體現了聖若瑟書院的核心價值，而且這些價值在當今社會特別重要，因為在快速變化的世界中，社會需要有堅定價值觀的勇敢領袖。他又說教育界同工有共同責任，準備學生迎接挑戰，給予他們在逆境中堅守原則的勇氣。最後，施副局長表示深信聖若瑟書院在學校管領層的領導及教師及家長的支持下，將可以不斷攀上新高峰。

教育局副局長施俊輝出席聖若瑟書院創校150周年啟動禮時致辭。（聖若瑟書院提供）

啟動禮上，教育局副局長施俊輝及聖若瑟書院校監陳國強修士共同主持紀念牌揭幕儀式，象徵著書院的歷史與未來生生不息。隨後，兩人聯同校長郭迪民開啟於20年前，即2005年埋下的時間囊，並將新一批具有紀念價值的物品置放其中，緬懷過去之餘亦是對未來的期許。啟動禮亦有多項學生表演，包括拉丁舞及合唱，最後以燈光騷為結尾。

聖若瑟書院年內舉辦一連串活動 包括開放日、國際象棋賽

聖若瑟書院的校慶活動包括於2月23日舉行開放日，於校園不同角落佈置攤位和展覽，展示學生的學術成果及創意，亦會售賣慶祝創校150周年的紀念品。除此以外，當日主舞台上會有多場活動和表演，讓一眾學生可以展現自己的才華與技能。

聖若瑟書院於1875年由六位喇沙會修士創立，於2025年踏入150周年的重要里程碑。（聖若瑟書院提供）

其他校慶活動包括於2月8日舉辦150周年紀念電車啟動禮，由學生設計的電車將在當日啟程；於4月舉行的第二屆聖若瑟盃國際象棋賽，來自世界各地的大師級棋手將來到聖若瑟書院切磋棋藝；學校亦將籌辦數學和科學論壇，邀請在該領域有權威的舊生作主持人，讓同學可以在感興趣的範疇內深入學習，拓展視野。

校方表示，慶祝活動除了向外賓展示學校發展外，更是學生們展現自我的舞台。校內舉辦的課外活動大部分由學生主導，包括是次150周年校慶活動，學生可從中培養領導才能和解難能力，為未來大學的學習和職場的挑戰增添競爭力。