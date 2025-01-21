嘉諾撒培德書院辦視藝展　學生創作聚焦心靈健康　以藝術連結社區

藝術教育不僅是一門學科，更是一座啟迪心靈的橋樑。以藝術教育為核心的文化活動——「藝燃心動」視藝展，將於下月15日至21日在香港藝術發展局展藝館舉行，展出來自多所學校的中小學生創作，顯示藝術教育在啟發學生創意思維、表達能力和情感發展方面的成果。學生、家長及公眾亦可透過藝術展覽與工作坊，探索藝術的多元價值，感受藝術教育對個人成長與社區發展的深遠影響。



以藝術表達愛與關懷 描繪社區故事

是次活動由嘉諾撒培德書院主辦，並獲南區民政事務處社區參與撥款計劃支持。展出作品主題聚焦「心靈陶育」與「精神健康」，學生以藝術形式表達對愛與關懷的理解，並描繪社區故事，從中反映本地文化與社會關係。

展出作品主題聚焦「心靈陶育」與「精神健康」，學生以藝術形式表達對愛與關懷的理解。（嘉諾撒培德書院提供）

多場藝術療癒工作坊 身心靈共同成長

藝術是一種能撫慰心靈的力量，更是一種讓身心放鬆的療癒體驗，活動期間將舉辦多場免費的藝術療癒工作坊，包括和諧粉彩、禪繞畫、香包製作及光雕藝術等創作形式。每個工作坊均由專業導師和視覺藝術學生指導，讓參加者即場動手創作，從而釋放壓力及提升專注力，還能與其他參與者建立深層的情感交流，而參與學生亦藉此學習如何利用藝術教育的療癒力量，關懷他人，實現身心靈的共同成長。

主辦方希望透過這場視藝展，展現藝術不僅是課堂內容，更是溝通心靈與連結社區的工具，讓藝術教育成為一個強化社區關係的重要橋樑。

活動詳情

「藝燃心動」視藝展

開放時間：

2月15日：下午3點至晚上7點

2月16日至20日：上午10點至晚上7點

2月21日：上午10點至下午3點

地點：

香港藝術發展局展藝館

香港黃竹坑業勤街39號地下高層

費用：全免