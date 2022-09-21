STEM｜嘉諾撒培德書院強調動手做　扭轉學生觀念不再怕理科

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



今次「01教育」邀請到香港仔嘉諾撒培德書院的黃少玲校長及STEM統籌主任利昆諭老師，與各位讀者分享該校的STEM教育理念及成果。南區女校嘉諾撒培德書院以「動手做」為貫穿學校所有課程及活動的理念，包括STEM教育，希望學生可以有第一身的學習經歷。學生的STEM學習成果不時都會令老師們感到驚喜，例如學生參加校內比賽時已經會自行學習課程以外的內容，而老師們亦會從學生作品中學習，達到教學相長的效果。



嘉諾撒培德書院的STEM教育理念以「動手做」為主。圖中左一為該校黃少玲校長，右二及右一分別為該校STEM統籌主任利昆諭老師及何卓彬助理校長。（盧勁揚攝）

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嘉諾撒培德書於2015年起於課程中加入電子元素，近年更由各科抽調課時，將STEM獨立成科，要求中二及中三學生必修。另外，學校亦鼓勵學生參與STEM活動或比賽，以實際應用在課堂上學到的知識及技巧。

學校教育理念強調「動手做」 學生學習成果老師也意想不到

黃校長表示，學校的教育理念是希望學生可以親身體驗，而有關理念亦都貫徹到STEM教育之中。（盧勁揚攝）

黃校長在介紹學校的STEM教育時，不斷強調「動手做」的理念。她認為學習並非死記硬背，而是要親身經歷。黃校長憶述，9年前到任校長時發現學校的學生雖然很乖，但十分被動，於是決定以「動手做」為教學理念，盡量給予機會學生落手做事，令同學有不同的學習經歷，大至學校開放日，小至課室掃地及清潔垃圾，都會交由學生負責，「我哋嘅目標係好想學生去做」。

以學習編程為例，老師不會要求學生死記硬背編程公式。利老師解釋，他們的教學目標是學生可以運用及懂得閱讀編程，因為現時很少會由零開始編程，學生只要了解編程語法自然可融會貫通，有興趣的同學可在課堂以外自學

，「有時結果我哋都意想不到，估唔到有咁嘅效果」。

利老師表示，學生在STEM方面的表現，結果有時也令老師們意想不到。（盧勁揚攝）

利老師舉例，學校曾舉辦校內遊戲設計比賽，讓學生運用課堂知識設計電腦遊戲，其中一份學生作品竟加入不少課堂沒有教授的功能，後來發現原來該名學生自行上網學習課本以外的編程功能並應用到作品之中。老師們仔細研究該作品後，決定把相關功能加入課程，利老師說，「同學學咗，老師都唔可以落後，（做法）又可以將知識帶返畀其他同學」，做到教學相長。

疫情下堅持理念 包裝STEM套件速遞上門供學生上課

在今年初疫情最嚴重的時候，學生改為在家上網課，令落實動手做教學理念遇上障礙。嘉諾撒培德書院為了讓學生在家上網課都時仍然可以動手做，決定以速遞向學生寄出課堂用學的物料套裝，成為疫情下教育的一份堅持。

由於疫情嚴重，學校改為全面網上授課。老師們為了令學生在家中上STEM課時都可以動手做，特意將套件透過速遞寄出。（嘉諾撒培德書院提供）

利老師表示，他們曾經掙扎應否向學生寄出物料，但考慮到STEM堂沒有物料難以進行，學生在家不能學習STEM又十分可惜，最終決定分工合作向學生送上物料，希望保持學生對STEM的熱誠和興趣，因為「興趣先係最好嘅老師，佢地有咗興趣先會繼續堅持落去」。

學生不再害怕理工科 中四生目標入微軟、Google

嘉諾撒培德書院推動STEM教育已有一段時間，成功扭轉學生對理工科的態度。黃校長指，學校推行STEM教育前，不少學生都會害怕理科，高中揀選理科的學生人數較少；但推行STEM科之後，高中選擇修讀理科的學生明顯增加，學校會甄選合適的學生修讀相關科目，成功提升學生對理科的興趣。

嘉諾撒培德書院推動STEM教育已經有一段時間，學生已經變得有信心修讀理科，達到其中一個目標。（盧勁揚攝）

黃校長又以升學輔導的經驗為例，指近年有更多學生計劃大學修讀工程、生物化學等科目，甚至有中四學生明言未來以進入微軟或Google等大型跨國科技公司工作為目標，並希望大學選修相關學科，盡早規劃未來。

利老師認為，以往傳統上社會定形男生擅於理、工科，女生則擅於文、商科，但其實女生亦可以在理工科有優秀表現。他們希望同學可以有多元化發展，避免側重在文、商科範疇，所以會建議有興趣或潛質的學生高中選修理科，以至報讀大學的理工科，擴闊學生出路。