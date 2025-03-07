天主教明德學校藝術教育建⾃信 讓每名學⽣站上舞台展成果

現今教育界提倡學⽣多元發展，不少家長對學⽣的視藝和⾳樂方面的發展都非常重視。天主教明德學校（下稱明德）將「藝術教育」列為學校發展重點，成功獲得優質教育基金的撥款，發展甚具特色的校本跨學科藝術課程，推廣表演藝術。學校每年跨科協作舉辦⼤型校內藝術節 、設立Arts Studio、聘請駐校藝術家推行各種藝術計劃，特別是透過舉辦年度藝術節，讓每名學⽣均會上台表演，向家長和觀眾展示成果，期望學生可以陶冶性情，擴闊藝術視野、發揮才能，以及培養⾃信⼼。



天主教明德學校許加路校長表示，學校重視全人教育，除了學術成績，同時著重培育學⽣的品格和態度。發展藝術教育，學生可以透過不同的藝術作品，讓學生學習對「美」的欣賞和追求，體會大自然的美，感受生命的美善。另一方面，希望學生能發揮創意及展現才能，從而提升自信⼼，並透過作品賞析，懂得互相尊重和接納。



天主教明德學校許加路校長深信，每名學⽣都有其獨特之處，除了學業成績外，更重要是啟發學⽣的潛能，培育良好的品德，促進全人教育。（歐嘉樂攝）

為學生度身訂造跨學科學習主題 配合校內藝術節演出

明德學校早前舉辦校內藝術節，其中一個特⾊是期間會邀請不同學校的師⽣、家長到場⼀同參與，觀賞學⽣表演。明德每位學⽣在藝術節中均有表演項⽬。學生站上台上表演的服飾和道具別具心裁，由每位一年級學生和家長自行設計；至於其他級別的表演內容更會由專業的導師編排。

明德學校早前舉辦校內藝術節，每位學⽣在藝術節中均有表演項⽬。（天主教明德學校提供）

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學校課程主任李苑茵表示，每年舉辦藝術節前，學校會先制定各年級的學習主題，主題包括：一年級的「動物化妝舞會」、二年級的「彩帶跳舞吧」、三年級的「《彼得與狼》‧樂」、四年級的「放射鼓樂」、五年級的「魔法房間畫中畫」及六年級的「喜與悲的電子相簿」。然後，各學科會配合主題教學。以四年級為例，本學年的學習主題為「敲擊樂器」，學生在視藝課堂學習⽤⽉餅罐製作敲擊樂器；在音樂課堂則會學習相關節奏和⽂化知識，最後所有四年級學⽣帶同⾃⼰製作的樂器，於校內藝術節表演。

深信學⽣的獨特性盼藝術建立⾃信心

許加路校長深信，每名學⽣都有其獨特之處，⽽教育不是只有功課、測考和操練，更重要是啟發學⽣的潛能，培養良好的品格和態度，促進全人教育。因此學校重點推動藝術教育，希望學⽣透過接觸和參與藝術活動，建立自信，培養正確的價值觀。

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許校長同時分享藝術如何改變學生，曾經有名學⽣因成績不太理想，以致自信⼼低落，其後老師發現他在音樂上具有天份，便特意邀請他於校內表演，⾃此其⾃信⼼得以提升。由此可見，藝術教育對學⽣⽇後成長的重要性。

曾擔任校園藝術大使的六年級學生馮詩雅，謙稱以往⾃⼰的視藝科成績一般，但⾃從透過製作學校藝術節的作品後，接觸到顏料、調色，發現⾃⼰對繪畫深感興趣。她現時更懂得以平板電腦繪畫，而且技巧越見純熟，只需2⾄3⼩時便完成今年展出的動畫作品。她⽇後的夢想是成為一名時裝設計師。

採訪當日，也有參與舞蹈、時裝秀表演的⼩⼀和⼩⼆學⽣表示藝術節「非常好玩」，希望來年可以繼續參加。

明德每位學生也要參與藝術節，一、二年級的學生也表示，明德藝術節「非常好玩」。（歐嘉樂攝）

校⽅特意在校園地下興建了Arts Studio展覽不同學生的作品。 （ 歐嘉樂攝）

建Arts Studio成學校標記

除了舉辦藝術節，明德亦在不同環節加強藝術教育，包括聘⽤演藝學院畢業生擔任駐校藝術家，以及在午膳時間舉辦各類型藝術⼯作坊，讓學⽣有更多機會學習和認識不同形式的藝術，讓藝術融合⽣活 。

另外，學校在校內設立了「Arts Studio」，當中設有⼤型電⼦屏幕、舞台和展覽位置，讓學⽣可以隨時展出多媒體作品和實體作品，並可在舞台上作表演。校⽅更特意將 Arts Studio設立在學校⾨⼝附近，希望所有訪客進入校園即可觀賞學⽣作品，讓Arts Studio成為學校的標記。

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推動藝術教育漸⾒成效營造藝術校園

其實，明德在多年前已有計劃地推動藝術教育，包括有駐校音樂達人、藝術賞析活動、藝術工作坊等，如今整個教育藍圖逐步落實，亦漸⾒成效。學生在不少校外比賽中表現卓越，包括香港學校戲劇節（英文話劇）比賽、校際旗袍設計比賽等，榮獲不少殊榮。剛巧在訪問前的一週，明德便在學校舞蹈節（兒童舞組別）獲得甲級獎，截稿前，更勇奪小學高年級組當代舞（群舞）優等獎及小學低年級組當代舞（群舞）甲級獎，令學⽣倍添成功感。每個獎杯，每面奬牌，還有校園的藝術氛圍，都印證着明德師生在藝術教育道路上的努力及成果。

談及未來學校藝術教育發展，許校長表示未來將會與時並進，不斷發掘更多有趣、生活化、富啟發性的藝術教學主題及模式，讓學生更能發展其潛能，並啟發其多元智能，邁向人人都是藝術家的終點，實現全人教育的目的。