大埔舊墟公立學校新年市集　學生獲發現金入貨擺檔　利潤捐學校

撰文：彭彥怡
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每逢農曆新年學生都會收到不少利市錢，不少家長都會趁機作理財教育，教子女將利市錢儲起。大埔舊墟公立學校由6年前開始，每年均會舉辦新年市集，向每組學生提供800元現金辦年宵攤位，學生需一手包辦市場調查、入貨以至銷售、推廣，所得利潤將撥捐學校，而去年更有學生獲得5,000元收入，讓學生不但學會企業精神，亦學懂與人協作及解難能力。

大埔舊墟公立學校今年舉行的春日夢想市集，一眾師生合照留影，場面熱鬧。（圖片由大埔舊墟公立學校提供）

學校辦迷你年宵　學生投入諗計

大埔舊墟公立學校於2018年開始舉辦「春日夢想市集」，每年農曆新年前，五年級學生會分成16組，在學校操場營運「迷你年宵市場」，今年每組學生可獲發800元辦攤位，資金由學校家教會墊支。

兩名將於今年擺檔的五年級學生黃邇晴和陳彥諾，當談及自己的營銷策略時，即使校長在場也忍不住舌劍唇槍一番。黃胸有成竹地說：「我已經諗好點派傳單俾同學仔，我會好有誠意，介紹產品特點⋯⋯」「啲傳單通常睇下就扔，咁樣好唔環保，我會用電郵宣傳！」陳表示。「你知唔知啲同學仔唔查電郵？」黃反駁。大埔舊墟公立學校校長張麗珠，眼見同學對市集的投入都忍俊不禁。

學生各出奇謀奪最佳檔位　師姐大賺5,000元

原來同學寫好銷售計劃書後要先向老師匯報，再分配揀選攤檔的次序，鄰近出入口的攤檔人流多，自然成為同學爭奪的目標，表現最好的一組可優先揀位，以及額外獲得300元營運現金。

去年賺了近5,000元，獲最佳營銷殊榮的六學級學生曾鎧瀅（中間），認為市集讓學生學習到不同的知識及技巧。（鄭子峰攝）

去年賺了近5,000元，獲最佳營銷殊榮的六學級學生曾鎧瀅認為，市集能讓同學學到不同層面知識，除要了解市場需要、亦要知道如何入貨、定價、擬定銷售策略及服務顧客技巧等，擺檔當日更要隨機應變，適時調整價錢促銷，所以分工十分重要。曾同學認為，當日能脫穎而出最大原因，是將攤檔分成遊戲及銷售兩部分，雙線收入令利潤更多。

春日市集的利潤將撥捐學校作發展用途，學生不但學會企業精神，亦學懂與人協作及解難能力。（鄭子峰攝）

體驗學習最有效　STEAM是第四語言

張校長由上任至今，一直認為最有效的教育是讓學生體驗，而非單純靠抄寫，有別於家長覺得學校是「催谷型」、功課多的印象，強調學校一直給予同學自由度，學生反而極其自律。她又稱，前任校長極具前瞻性，90年代已聘請專責課程策劃的職位，多辦跨學科活動激發學生自主學習，當時不少學校仍在講兩文三語，他們已預視STEAM教育會是第四語言，又於2019已設立「生活與科技科」，將常識、數學及電腦的知識結合，從生活技能教導學生解決困難。

大埔舊墟公立學校校長張麗珠預視STEAM教育會是第四語言，2019已設立「生活與科技科」，將常識、數學及電腦的知識結合。（鄭子峰攝）
『其實我哋體育運動總分係全區第一，連續5年都未被其他學校打破，但係啲人都只著眼我哋成績表現。』
大埔舊墟公立學校校長張麗珠

張校長笑言，每當有家長來叩門，都會問家長是否清楚學校的教育方針，學校從來主張學生「自信、自律、自學、自勵及自重」，鼓勵同學主動探索而非讀死書。

大埔舊墟公立學校主張學生「自信、自律、自學、自勵及自重」，鼓勵同學主動探索而非讀死書。（鄭子峰攝）

理財非教學生賺錢　社會責任守法不可缺

副校長劉兆基補充，經濟合作暨發展組織（OECD）80年代已建議理財教育越早越好，研究也證實有良好理財知識，對成年後有很多正面影響。他舉例，雖然只有五年級學生擺檔，但小一至小三學生可到市集消費，學做精明消費者；四年級負責帶領嘉賓及家長導賞校園；六年級則進行專題研集，設置有關古代遊戲的攤位，學習中華文化，如去年市集便以宋朝作主題，學生均穿著華服擺賣，加上活動是全校參與，令每名學生都有得著。

劉副校長又指，現今社會常見人誤墮騙局，最大原因是想付出少但回報多，理財概念、人生價值觀和生涯規劃其實是密不可分，學生越早學習，越懂提升自我，建立個人志向，市集不是教學生賺錢，是要讓學生明白企業社會責任，必須遵受法律、公眾、道德層面的標準，如不能售賣侵權產品，亦要重視消費者權益等。

大埔舊墟公立學校副校長劉兆基，市集不是教學生賺錢，是要讓學生明白企業社會責任。（鄭子峰攝）
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