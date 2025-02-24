香港聖公會何明華會督中學　以AI學習中華文化　助學生傳承文化

現時政府推動AI人工智能教育和輔助教學，又鼓勵學校推動中華文化，到底兩者能否結合產生協同效應？觀塘區香港聖公會何明華會督中學，本學年起將人工智能加入各個學科，並增添大量中華文化元素。校長金偉明認為學生需同時學習新科技和傳統文化，學校期望以科技融入傳統，令學生更易吸收之餘，亦能學到中華文化傳統，培養個人修為。



女同學指之前沒吃過糖畫，覺得十分有趣，更認為傳統文化值得保留。（陳葦慈攝）

中華文化日活動工作坊 學生試穿華服樂在其中

香港聖公會何明華會督中學於1月17日舉行了中華文化日活動，邀請刺繡、風車、風鈴及扇畫等傳統手藝專家舉辦多個工作坊，又安排全校學生欣賞變臉表演，學生更有機會穿上華服與班主任拍攝班相留念。參加學生對每個攤位都很感興趣，邊吃著龍鬚糖及麥芽糖等小吃，邊跟專家學習不同的工藝。

學校禮堂的變臉表演目不暇給，學生看得投入，歡呼聲不斷。（陳葦慈攝）

科技與中華文化結合 利用AI將詩詞成畫、設計少數民族服飾

電腦室當日更展示了中三級以AI學習中華文化的跨學科活動。活動分三部分，包括學習以AI系統設計少數民族服飾，但必須保留種族特色，不能太天馬行空，當同學完成作品，便可透過AR相機與自己的成品拍照。第二部分是讓學生利用AI將詩詞成畫，由於每個同學的描述重點不同，故每幅畫都有其獨特性，過往學生只強背範文，對詩詞內容不求甚解，但文字圖像化後，可加深記憶。第三部分是用AI自學不同詩人的作品，同學除可以了解詩的含意，更同時掌握詩人的生平及作品風格，學習更立體全面。

中三學生以AI系統設計少數民族服飾，作品可透過AR相機與真人拍照。（陳葦慈攝）

以科技滲透傳統文化 學生學習更全面

科學科亦滲入不少中華文化元素，例如校內設有中藥園，學生在學習植物構造時，老師會以中藥作教材，變相同學能學習兩種知識。本學年更運用AI協助記錄學生的習作數據及資料，令學習更有條理及提高準確性。科學科主任黃志華表示，AI入課初期要教學生使用軟件及輸入數據，是花了不少時間，但當數據越來越齊全，將來學習會更有效率。

香港聖公會何明華會督中學自設中藥園，同學於科學課以中藥學習植物特性，同時獲得兩種知識。（陳葦慈攝）

中一學生黃寶賢表示，AI可快捷將大量資料歸納，令複雜的事簡單化，以往覺得科學科要背很多資料，現在感覺較易掌握。中二學生游聲朗，曾用AI協助完成一個有關生態環境的科學習作，他指AI最大的益處是可隨時隨地使用，無時間限制，老師不是24小時隨傳隨到；但游同學承認AI是雙面刃，確實為學習帶來便利，但使用不當卻會引發錯誤，畢竟在網上搜集的資料不是百分百正確，所以必須更加小心求證。

老師轉型成引導角色 學生應具素養及道德

金校長稱，AI發展一日千里，將來學習知識或許會由電腦取代，老師將著重學生的品德培養，而文化建基於歷史及傳統，新生代電子產品不離手，如學校不特別安排，學生根本無機會接觸一些舊有文化。他認為教育要與時並進，師生關係要像朋友，會有更深刻的情感交流，老師逐漸成為一個引導的角色，為學生建立良好價值觀，尤其運用科技時，要注重素養及道德。

另外，該校設有粵劇訓練、以及與本地一間養珠場合作，校內飼有養珠的貝母，學生要輪流照顧及打理，金校長稱，人工養殖珍珠早於宋朝已有，學校希望透過多元學習，令同學對傳統有更多認識。