小學推中國茶主題教學　學生泡茶品茗學禮儀　寫APP推廣非遺獲獎

觀塘區聖若瑟英文小學自去年開始掀起飲中國茶熱潮。學生在放小息時，放棄打球玩耍，乖乖排隊只為品嘗一口中國茶。學校去年以中國茶作主題教學，以探究式學習融合中華文化、正向教育、STEAM、AI、常識等不同主題；學生更憑研發「茶博士App」應用程式，於APAi亞太人工智能大賽中華區賽，出戰創意發明賽的「非遺+科技創新」主題並獲頒一等獎。



聖約瑟英文小學每星期有兩節小息為品茶時間，不僅大受學生歡迎，就連學校外籍老師都與學生一起品茶聊天。(金敏琍攝)

小息排隊飲中國茶 學生高呼「好飲」

小息鐘聲響徹校園，一群聖若瑟英文小學學生以飛快速度衝去操場，前往名為「若瑟茗茶館」小攤檔前排隊；茶館內幾位學生不疾不徐，專注地煲水、沏茶、分茶、奉茶。

茶館是日精選的是四川苦蕎茶，排隊等候的學生可以透過茶博士app，了解茶的背景資料，並可控制藍芽霧化器釋放茶香。

雅緻的小茶館內有紫砂茶壺、用環保物料製成的功夫茶杯、席墊、托盤、插花，基本茶席設置一應俱全。負責奉茶學生一聲「你好」，排隊品茶的學生以「謝謝」回應；不少學生在品茶後高呼「好飲」，令負責沏茶的團隊暖在心頭。

小茶館每星期兩次於小息時段開放，由常識科科主任王熹東老師帶領的藝術科技小組學生沖泡。過去一星期課堂秩序表現良好的班級學生，可獲品茶機會，作為正向教育一環。

從茶藝學習中華文化

王熹東主任大學時期曾任米芝蓮餐廳廚師，對美食充滿熱情，而且熱愛中華文化，為此考取茶藝師資格，亦是中國畫能手。他表示，中國茶文化源遠流長，更是國家級非物質文化遺產，期望學生透過中國茶，從不同角度涉獵不同中華文化和學科知識。

他舉例，談及中國茶的基本分科時，由於種植茶的地點高度、氣候均會影響茶的風味，學生可從中學習國家地理。另外，介紹不同茶具時會談及紫砂茶壺，學生會認識到紫砂茶壺沖茶較好飲，原來與紫砂茶壺的密度有關。

寫茶博士App建AI聊天室

除了令學生進一步認識中華文化，王主任更透過中國茶這個主題推動常識科及STEAM學習。在小三和小四的常識課，學生會親身測試市面十多款不同品牌的樽裝水之軟硬度，以及以不同方法過濾水沖泡茶，對茶味的影響。

相關測試結果會交給由20名學生組成的藝術科技小組，在王主任的指導下分析數據，配合「茶博士App」內的聊天機械人使用。茶博士App內容有關中國茶知識，針對不同的茶葉會有不同的沖泡建議。學生更可透過App內的AI聊天機械人，進一步查詢茶藝知識。

小六生成功完成藍芽霧化裝置

藝術科技小組成員之一，負責編寫茶博士App及藍芽霧化器的六年級學生趙公亮表示，過去僅曾在micro:bit學編程，這次靠上網自學寫程式及請教王老師，最終花了大約2個月時間完成茶博士App及用作釋放茶香的藍芽霧化器。

為了令茶博士App更加生動活潑，同是藝術科技小組成員，六年級學生劉冠宏負責設計動畫茶博士。「我用陸羽形象設計了由方塊組成的3D茶博士公仔，一共有4款，每款大約用3小時完成，都是上網學唔太難。」

茶博士App內容有關中國茶知識，針對不同的茶葉會有不同的沖泡建議。學生更可透過App內的AI聊天機械人，進一步查詢茶藝知識。(金敏琍攝)

20人的藝術科技小組成員，由王主任負責在各級挑選，他表示不一定成績好學生才能入組，反而傾向選擇具不同才能及天份學生，每星期會進行一次課外學習。未來將會帶領藝術科技小組進一步優化茶博士App內容，例如加強AI聊天室內容，以繼續參加坊間不同創科比賽，希望學生透過參與比賽能拓闊視野及進一步提升自信心。

圖為由聖約瑟英文小學王老師（右一）帶領的藝術科技小組成員，他們均有份參與中國茶項目。