殺校｜曾獲「派0班」3校下學年獲資助　趙曾學韞小學成功翻生

各官津小學昨（13日）接獲下學年「開班信」，過去兩年有6間小學被「派0班」小一，其中3間小學繼續營運，全部下學年均獲派資助小一班別。其中去年「派0班」的仁濟醫院趙曾學韞小學成功「翻生」，下學年獲派兩班。



仁濟醫院趙曾學韞小學於校內舉行「趙小伙頭智多星」活動，學生獲發蘋果。（資料圖片/林靄怡攝）

2023/24學年有五間小學不獲派資助小一班，其中一間為中西區聖嘉祿學校St. Charles School。（資料圖片/馬煒傑攝）

教育局昨（13日）向各小學發「開班信」，昨日有兩間小學下學年獲「派0班」小一，未來不能參與小一派位，至於會否停辦或選擇「救校方案」，兩校均指仍需與辦團商討。

2023/24學年及24/25學年一共有6間小學被「派0班」，其中3間繼續營運。教育局昨晚（13日）回覆指，過去六個學年至今，沒有學校再次於小一派位下，不獲批開辦資助小一班級，即今及上學年曾被「派0班」的3間小學，全部下學年均獲派資助小一班別。

位於青衣的仁濟醫院趙曾學韞小學去年「獲派0班」，透過開辦一年私立小一方案冀「續命」。仁濟醫院董事局昨晚（14日）回覆，稱趙曾學韞小學下學年獲派兩班資助小一班級，學校將繼續提供全面和優質的教育服務。

至於前年「獲派0班」的中華基督教會長洲堂錦江小學及聖嘉祿學校，連續第二年獲派資助小一班。錦江小學曾選開私立小一班「救校方案」，聖嘉祿學校則因當時區內未全面實施小班教學，獲准停辦小一級一年，翌年再參加派位，收生達標，可重獲政府資助。

中華基督教會長洲堂錦江小學前年因收生不足16人，只收到15人，被「派0班」。（資料圖片/梁鵬威攝）

另外，近年屢收生不足，但因地理位置等因素獲酌情開班的沙頭角中心小學，昨亦在社交平台發文，指在當下風高浪急、出生率低及移民潮影響的世代下，校方順利獲取「開班信」，將如常辦學。該校表示，下學年自行分配學位及統一派位的收表情况為「近五年之最」。

小學「殺校」政策加辣，教育局日公布修訂的「救校方案」門檻增，如取消特別視學安排；獲「派0班」小學如曾開辦一年私立小一，六年內不能再申請。另外2025/26學年起，獲批開辦私小一的學校，須自資該班六年學費。