曾獲「派0班」長洲錦江小學　連續兩年成功獲派資助小一班別

教育局於本月陸續向小學派發「開班信」，交代下學年小一開班數目。前年獲「派0班」的長洲堂錦江小學今日（13日）在校網宣布，下學年獲派資助小一班別，即連續第二年獲派班。校方表示感謝各位對錦江小學的關心與支持，會持續優化教育模式，以教育局政策為基礎，持守「穩健中求進步」的原則。



前年被「派0班」的長洲堂錦江小學24/25學年重獲教育局資助復辦小一，今日（13日）宣布下學年繼續獲派資助小一班別。（資料圖片/張浩維攝）

適齡學童人口減少，近年數間學校面臨殺校危機，去年一間小學被「派0班」，前年則有5間，其中一間為長洲堂錦江小學。該小學今年復辦一班資助小一，今日（13日）在校網宣布，下學年繼續獲派，感謝各位對錦江小學的關心與支持，「我們在此懷著感恩的心，跟大家分享錦江小學下學年（25/26學年）獲派資助小一班別」。

校方指，將繼續以教育局政策為基礎，持守「穩健中求進步」的原則，並與家長、社區持份者保持緊密協作，持續優化教育模式，為學生創造更豐盛的學習歷程。