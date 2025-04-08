道教雲泉學校舉行55周年校慶暨新校舍開幕典禮　副局長施俊輝主禮

香港道教聯合會雲泉學校於上周四（3日）舉行55周年校慶暨新校舍開幕典禮，該校早前從位於安善道牛頭角上邨的火柴盒校舍，遷至位於安達臣安茵街以組裝合成法建成的全新校舍。典禮邀請到教育局副局長施俊輝出席擔任主禮嘉賓，亦舉行了一場以學校發展歷程為主線的綜合表演。



香港道教聯合會雲泉學校於上周四（3日）舉行55周年校慶暨新校舍開幕典禮，其間舉行的綜合表演有超過200名學生參加，現場有超過600名觀眾。（香港道教聯合會雲泉學校提供）

香港道教聯合會雲泉學校校監王廣漢於致詞時提到，學校一直秉承「明道立德」的辦學理念培養人才，在師生努力耕耘下令雲泉學校發展成為一所深具多元文化特色的學校。他指學生由本學年起在新校舍上課，可以享有更先進的教學配備及更切合學習需要的空間，為學生提供了更多元而優越的學習環境，使學校可以正式展開新的一章。

教育局副局長施俊輝致辭時表示，雲泉學校的新校舍得以落成的確是各方努力的成果，特別是過程中遇上疫情挑戰令工程有所延緩，相信新校舍可以更加有助學校實踐教學理念。他亦感謝學校一直推動學生多元發展，例如為非華語學生推出校本中國語文課程，或是以「Hello Future Program」推動STEAM教育。

香港道教聯合會雲泉學校校長張寶雯表示，雲泉學校是一個多元文化的學習環境，新校舍將提供更多設備和空間，能為學生帶來更佳的學習環境。

雲泉仙館正學務主任梁贊榮表示，學校創立於1969年，是香港道教聯合會開辦的第一所學校，一直推行道化教育，為社會培育人才，適逢55周年校慶及新校舍落成，可以說是雙喜臨門，是歷年師生的努力成就了雲泉學校新校舍的落成。

典禮的綜合表演共設5幕，分別代表雲泉學校於過去55年來的重要里程碑。（香港道教聯合會雲泉學校提供）

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典禮的綜合表演共設5幕，分別代表雲泉學校於過去55年來的重要里程碑，由創校之初設上下午校，後來轉為全日制、發展招收非華語學生，以至學校獲雲泉仙館捐款，而更名為香港道教聯合會雲泉學校，至2018年獲批安達臣道新校舍。最後更想像學生從未來穿越時空回到2025年，與現在的學生交流溝通。

張寶雯校長接受訪問時表示，新校舍有很多不同空間供不同類型學習活動，每層有寬大的公共空間及空中花園，能增加師生的互動交流。不同空間亦能供學生同一時間進行不同活動，以配合學校各項體驗式學習。展望未來，她期望雲泉學校成為具國際視野的學校，學生能認識本地文化，關心社區及貢獻社會。