教育局副局長施俊輝稱港府積極推動數字教育　鼓勵教師與時並進

教育局副局長施俊輝周四（3日）在facebook撰文，稱日前出席了由教育局舉辦的「智啟未來 — 人工智能發展探索」課程的首場講座，與約300位教師探討香港在人工智能（AI）技術領域的政策導向，剖析人工智能產業的發展趨勢，並思考對教育的影響。他稱，在人工智能時代之下，教師不再只是傳統灌輸知識，而是需要擔當更多不同的角色。



施俊輝早前出席「智啟未來 — 人工智能發展探索」課程的首場講座，與教師探討香港在人工智能（AI）技術領域的政策導向。（施俊輝fb圖片）

施俊輝在文中表示，現時人工智能高速發展，正改變着人類的生活和學習方式。為應對科技發展帶來的挑戰，世界各國正積極制定數字化發展戰略，以數字化賦能教育變革創新，而國家近年亦大力推進數字教育的發展，在數字平台、課程及教學資源的建設等方面已見成效。

他又說，香港亦正在不同方面發力推動數字教育及人工智能教育，例如《2024年施政報告》已提出一系列推動數字教育的政策，包括成立「數字教育策略發展督導委員會」，並計劃於今年7月4日至7日舉辦一項聚焦人工智能教學應用的國際高峰會，以進一步支援教師應用AI技術教學，促進教學模式轉型。

作為「數字教育策略發展督導委員會」的主席，施俊輝稱委員會的其中一項重要工作，是加強數字教育相關的教師專業培訓。隨着數字教育的急速發展，人工智能技術引入教學，教師也面臨前所未有的挑戰。人工智能時代之下，教師不再只是傳統灌輸知識，而是需要擔當更多不同的角色，包括學生學習的激發者、促進者、引導者、設計師，以至知識的生產者等。

他鼓勵教師以開放心態擁抱創新，積極學習新科技，與時並進，推動教學持續發展，並呼籲學界與政府、科技及教育界持份者攜手合作，共同為香港教育創造一個融合科技與人文的未來。