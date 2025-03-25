教育局副局長施俊輝親身與寧波第二中學師生往珠海公民科考察團

教育局副局長施俊輝早前隨寧波第二中學的師生，參與了公民科的「珠海創新科技內地考察」，期間與學生共晉午膳。他認為公民科考察團不僅是參訪交流，而是讓同學在參與討論研習與探索體驗的過程，反思成長，是一個全方位體驗式學習平台。



副局長施俊輝又與寧波第二中學的師生在北京師範大學珠海分校飯堂共進午餐，一同體驗內地學生的日常生活。（圖片由教育局提供）

教育局設網上資源平台 教師提前籌劃確保順利

施俊輝認為，考察團出發前的準備不能忽略，教師要指導學生進行研集，令學生帶着問題和好奇心展開學習旅程。就公民科內地考察，學校於籌劃前可參考教育局「公民與社會發展科網上資源平台」上的相關資料，確保考察活動順利進行，教師亦要掌握各參訪點的資訊，以配合公民科課程來考慮行程。

寧波第二中學「珠海創新科技內地考察」其中一個訪點是北京師範大學珠海分校，施俊輝與學生一同出席校內的人工智能講座，了解最新技術發展及應用範疇。學生又於講座後與內地專家進行體驗式學習，進行各項實驗。

寧波第二中學的學生與內地專家進行體驗式學習，進行各項實驗。（圖片由教育局提供）

學生參觀珠海太空中心 考察後不是學習終點

其餘行程包括參觀珠海太空中心、探訪內地企業及考察鄉鎮發展。學生不但能近距離觀察國家航天科技，又對內地經濟發展多了了解；此外亦能見證鄉村振興的成果。施副局長指出，今次的珠海之旅多元的行程與公民科課程內容緊密相連，通過實地體驗和觀察，有助學生從不同角度認識國家的發展和成就，啓發他們對未來的思考和想像。而且，內地考察結束並非學習的終點，相反是深化學生認識國家的起點。

教育局副局長施俊輝（左一）與師生聽取北京師範大學珠海分校教員介紹國家應用科技的發展。（圖片由教育局提供）

施期待學生回港後，學校會指導學生整理考察所得，並將當中的見聞體驗與公民科的課堂學習內容結合起來，通過討論、反思和進行專題研習等活動，加深學生對國家科技進步、經濟發展及社會變革等不同範疇的理解。

教育局近日已成立專責小組，進一步完善內地考察的各項安排，期望未來讓更多學生親身體驗國家的發展成就。考察的目的是從前期準備，到實地體驗，再事後反思都環環相扣，形成完整而有意義的學習歷程。