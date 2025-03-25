教育局副局長施俊輝親身與寧波第二中學師生往珠海公民科考察團
撰文：陳志壯
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教育局副局長施俊輝早前隨寧波第二中學的師生，參與了公民科的「珠海創新科技內地考察」，期間與學生共晉午膳。他認為公民科考察團不僅是參訪交流，而是讓同學在參與討論研習與探索體驗的過程，反思成長，是一個全方位體驗式學習平台。
教育局設網上資源平台 教師提前籌劃確保順利
施俊輝認為，考察團出發前的準備不能忽略，教師要指導學生進行研集，令學生帶着問題和好奇心展開學習旅程。就公民科內地考察，學校於籌劃前可參考教育局「公民與社會發展科網上資源平台」上的相關資料，確保考察活動順利進行，教師亦要掌握各參訪點的資訊，以配合公民科課程來考慮行程。
寧波第二中學「珠海創新科技內地考察」其中一個訪點是北京師範大學珠海分校，施俊輝與學生一同出席校內的人工智能講座，了解最新技術發展及應用範疇。學生又於講座後與內地專家進行體驗式學習，進行各項實驗。
學生參觀珠海太空中心 考察後不是學習終點
其餘行程包括參觀珠海太空中心、探訪內地企業及考察鄉鎮發展。學生不但能近距離觀察國家航天科技，又對內地經濟發展多了了解；此外亦能見證鄉村振興的成果。施副局長指出，今次的珠海之旅多元的行程與公民科課程內容緊密相連，通過實地體驗和觀察，有助學生從不同角度認識國家的發展和成就，啓發他們對未來的思考和想像。而且，內地考察結束並非學習的終點，相反是深化學生認識國家的起點。
施期待學生回港後，學校會指導學生整理考察所得，並將當中的見聞體驗與公民科的課堂學習內容結合起來，通過討論、反思和進行專題研習等活動，加深學生對國家科技進步、經濟發展及社會變革等不同範疇的理解。
教育局近日已成立專責小組，進一步完善內地考察的各項安排，期望未來讓更多學生親身體驗國家的發展成就。考察的目的是從前期準備，到實地體驗，再事後反思都環環相扣，形成完整而有意義的學習歷程。