DSE公民科｜稱留心上堂足應付　考生：舉下例子　拋下書包就OK

中學文憑試公民與社會發展科今日（8日）開考，是取消通識科後第二屆。有考生表示試卷簡單，試前只溫習10分鐘，應考後有信心能合格；亦有考生指，每日花3至4小時溫習，「如果公民唔合格，其他科好都冇用」。



公民科設有三大必答題，主題關於低碳出行及公共衞生、中國對外援助、以及香港中外文化匯聚，包括選擇題及長短答題。在屯門的考場，若干考生提早離場，當中有人認為試卷比學校模擬試卷簡單，亦有指自己沒有溫習，但有信心達標。



中學文憑試公民與社會發展科四月八日開考。（周令知攝）

曾同學：唔難唔深 靠上堂留心做筆記可應付

考生曾同學表示，今年試卷與去年難度相若，「唔難唔深，上堂留心同做筆記就可以應付到」。他舉例，作答香港的中外文化匯聚時，選了節日角度，「舉下例子，拋下書包就ok」。他指較難的一題問及在香港低碳出行，「好睇你平時有冇睇新聞，幾了解香港生活習慣」。他又說，相對花較少時間溫習公民科，「因為得合格唔合格，擺多啲時間喺其他核心科同選修科」。

曾同學表示，作答時「舉下例子，拋下書包就ok」。（周令知攝）

稱只花10分鐘溫習 鄭同學：上堂有聽書能應付

鄭同學表示，試前只花10分鐘溫習，主要溫習綜合國力，有信心合格。他指，沒有做去年的試卷，認為公民科題目簡單，上堂有聽書就能應付。

楊同學則指，除了平時溫習，臨考前花了將一小時溫習。她認為今年比上年考卷及學校操卷簡單，「都係要思考，但比較容易」。她又指，題目貼近日常，多看新聞有助考試。

楊同學指，除了平時溫習，臨考前花了約一小時溫習。（周令知攝）

每日花3至4小時溫公民科 霍同學：唔合格 其它科好都冇用

霍同學花較多時間溫習公民科，指每日用3至4小時，因為會影響出路，「如果公民唔合格，其它科好都冇用」。她認為最難一題考公共衛生，「諗唔到點樣行路促進公共衛生，少少難，但都答到嘅」。葉同學則表示，公民科主要考對中國的認識，強調自己「熱愛中國」。

（右）葉同學表示，公民科主要考對中國的認識，強調自己「熱愛中國」。（周令知攝）

DSE中學文憑試公民與社會發展科今日（8日）開考。（周令知攝）