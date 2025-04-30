台山商會學校湯校長感激恩師鼓勵　立定志向打造快樂校園將愛延續

香港學生讀書壓力備受關注，近年不斷有聲音要提倡愉快學習，希望可減少功課，淡化考試、評估的重要性，為孩子提供多元學習，在共融的環境下發揮所長增加創意思維。屯門台山商會學校今學年開始全面取消小一考試，全面引導及啟發學生，激發他們的學習興趣，打好基礎，學生不但更愛上學，學習動機亦更為主動。



自覺平凡卻獲老師讚賞 改變志向發奮成老師

身高172厘米的台山商會學校新任校長湯敏儀本身是籃球健將，小時候她自覺只是平凡學生，直至升上中學後被老師給予不同機會，心態上才有所改變。

例如有老師看中她「高人一等」邀請她加入籃球隊，又有老師認為她具美術天份，常點名要她幫手做壁報。不過真正的轉捩點是中四那年，中文科老師稱讚她作文有進步，於課堂上朗讀她的作品。「我無諗過老師有留意我，當時覺得好鼓舞，亦立志要成為一名教師。」湯校長憶述，正正是這段經歷，改變了自己的志向，亦同時提升自信心，令自己有勇氣追求夢想。

湯敏儀校長小時候自覺是平凡學生，但中學時獲老師鼓勵改變了志向，提升了自信心，令自己有勇氣追求夢想。（周令知攝）

台山商會學校成立於1978年，原先是火柴盒學校，之後因毗鄰學校遷出，學校於2024年修繕兩幢校舍組成「雙子校舍」，校園擁30多個課室和多個科目特別室，包括2個中央圖書館、禮堂、操場、ICT室、英文室、視藝室、音樂室和活動室，並有中華文化室、STEM Room和遊樂室等等，為學生提供更寬闊的活動空間。

台山商會學校成立了47年，學校於2024年將兩幢校舍完成修繕，組成「雙子校舍」，學生有更寬闊的活動空間。（周令知攝）

催谷文化扼殺個人特質 學生回家不用做功課

湯敏儀校長教體育及視藝出身，及後完成碩士課程後兼教中文科，加入台山商會學校12個年頭，本學年由副校長升任校長。湯校長亦是兩子之母，她不想家長只在乎子女學業成績，學生被催谷扼殺個人特質。「要打造一間Happy School不只是一個口號，課程及家課上都要重整；近年我哋嘅學生都可在課堂上完成當日家課，放學後輕輕鬆鬆回家。」湯校長認為，小朋友上學時間不比成人上班時間短，如果放學回家後還要做功課到深夜，他們不可能喜歡上學。

學生每天的功課量不多，放學前都已完成，可輕輕鬆鬆回家。（周令知攝）

遇分離焦慮學生未有放棄 小六生獲派Band 1中學

台山商會學校於本學年已全面取消小一考試，只透過平日的課堂表現，以及課堂習作來評分，強調重質不重量，盼減少互相比較的文化。湯校長表示，一名學生早前經「中一自行分配學位」獲區內Band 1中學取錄，他的母親特地致電多謝所有老師，感謝學校沒有放棄她的兒子。「嗰個小朋友頭2年返學都喊，理由唔係唔想返學，而係有分離焦慮，老師於是每早都在校門準備，9秒9完成整個『交收』過程。」

學校不過份催谷，但亦會加入適切的學習內容，包括聘請外籍老師教授英文科。（周令知攝）

結果，那位學生小三後再沒哭泣，更越來越喜歡上學，成績亦穩步上揚。湯校長深信，每位小朋友都是獨特的，所以學校的宗旨是「Every Child Can Shine」，讓學生的潛力由讚美與引導下激發，正如自己當年要是沒有老師的提攜，相信也不會成為校長。

學生黎家諾受胞姊影響入讀台山商會學校，6年來投入參與花式跳繩訓練，去年入選港隊。（周令知攝）

重視體驗學習培育學生 6年級生囊括跳繩獎項入港隊

台山商會學校亦很著重學生的體驗學習，連同制服團體提供超過50種課外活動，包括豎琴、英語音樂劇、編程班、劍擊及跳繩課程等，之前亦曾在校內舉行天文活動，讓學生在校內紮營過夜觀星。此外，去年跳繩隊更有成員獲選成為香港花式跳繩代表，今年8月將前往泰國比賽。

就讀6年級的黎家諾，囊括本港多個單車步及花式賽的個人與多人同步冠軍、更奪得2024年屯門區最佳運動員。黎表示，見到大他兩年的胞姊在台山商會學校有機會學花式跳繩，於是跟隨入讀。他表示學校提供很多機會給學生，老師亦很關心學生，雖然自己成績不算很好，但能在跳繩找到自己的專長，很有滿足感。

台山商會學校很著重學生的體驗學習，之前曾在校內舉行天文活動，讓學生在校內紮營過夜觀星。（相片由台山商會學校提供）

學習是教育的核心 愉快激發學習興趣

湯校長期望學生每天都是抱著期待的心情上學。儘管有人認為小學採取Happy School策略會令學生升中時銜接困難，但多年來的成果反映學生在無壓力的氣氛下學習，反而更有動力追求知識，亦具備更強的自我管理和解決難能力。她期望家長明白教育的核心是「學習」，「愉快」是激發學生學習興趣的方法，透過校園生活發掘學生的性格特質加以栽培。