黃澤林改寫香港網球史　校長爸爸黃悅明談如何陪伴兒子追夢

港產網球小將黃澤林，香港人對這個名字絕不陌生，他剛在男子網球巡迴賽ATP 1000級別的邁亞密大師賽勇闖第三圈，改寫香港網球新一頁。5歲初次接觸網球，一鳴驚人，教練已預計他非池中物，自此與網球結下不解之緣。這份得天獨厚的運動細胞，可能遺傳自擔任小學校長的父親黃悅明，父子同樣是運動健將，亦擁有與身俱來的「秘技」。



初學網球視覺彷彿時間靜止 擊球準繩動作完美

黃悅明是聖公會奉基小學的校長，身型高挑，充滿活力。「Coleman（黃澤林的洋名）學咗網球一段時間，有一日突然同我講︰『嗲哋，我覺得個波打過嚟好慢，所以我有好多時間去諗點打。』」幾乎一樣的對白，亦曾於港產片《頭文字D》出現過，劇情講述主角周杰倫要父親黃秋生帶他前往驗眼，原因是發現周遭的活動突然變得很慢，來說明周杰倫的車速越來越快。

黃澤林曾隨美國網球名將阿加斯上課，對方亦大讚他有天份。（圖片由黃悅明校長提供）

不同的是，黃校長完全明白兒子所想，因他讀書時跳遠及打籃球都有相同視覺，時間彷彿靜止了，以致可以不徐不疾做好每個動作。他指Coleman的擊球點向來準繩，由拉拍時機，到膊頭轉動，至擊球後球拍繼續隨揮拉動至尾指的動作都一絲不苟，或許就是與遺傳基因有關。

黃澤林5歲學打網球自此迷上，經常於比賽取得獎項，奠定他朝職業運動員之路進發。（圖片由黃悅明校長提供）

無心插柳揭網球天份 名將阿加斯大讚與生俱來

黃校長作育英才接近二十年，教數學及體育出身，加入聖公會奉基小學第3年，妻子是師範同學，兩人育有一子一女，長女較Coleman大2年，已完成學業現任職投資銀行。黃校長表示，原本安排家姐先學網球，但上課當日因病由Coleman頂替，卻意外發現他的天份，開初都擔心他年紀太小，但Coleman用行動回應，不但越打越出色，一次偶然機會隨美國網球名將阿加斯上課，亦獲對方大讚他有天份。

黃澤林小時候都有踢過足球，但最後揀選了網球成為職業道路。（圖片由黃悅明校長提供）

不過和許多父母一樣，黃校長都有糾結的時候，特別是學業對小朋友成長至關重要。Coleman八歲開始到體院受訓，由於家住港島區，連同車程每天要晚上要9時才返抵家中，頗為吃力，但眼見Coleman真心愛打網球，承諾安排時間做功課及溫習，唯有放手讓他全情投入，「我成日同佢講，要每日都當係最後一日返學嘅心情去學習，自然就會珍惜。」果然，Coleman不但無荒廢學業，2016年更以12歲之齡破紀錄成為「南華主席盃」最年輕冠軍得主。

黃校長都曾糾結如何令兒子在讀書與運動之間取得平衡，他很感謝拔萃男書院當時的特別安排，令Coleman於初中時仍跟上學業進度。（圖片由黃悅明校長提供）

2017年黃澤林取得發掘未來網球冠軍新星冠軍，當時他年僅13歲。（圖片由黃悅明校長提供）

平衡比賽與學業 成績屢創佳績

其後Coleman升上拔萃男書院，得到學校全力支持及配合，當他赴外地比賽，學校都會在功課上作特別安排，故成績總算跟得上。Coleman在學業上取得平衡，網球比賽的成績越來越好，2018年已贏得Junior Orange Bowl 14歲以下單打冠軍（橙碗盃網球錦標賽），是首次有港人奪得這項殊榮，同時美國體育經紀公司IMG亦羅致他成為旗下網球團隊成員，奠定他朝職業球手之路進發。

黃校長認為讀書不只為工作，故勸勉兒子即使花上10年都要完成港大課程。（盧翊銘攝）

黃校長指自己身為父親，義不容辭陪同子女一起追夢。Coleman 2022年透過「頂尖運動員入學計劃」，獲香港大學取錄入讀工商管理，當時他曾一度想放棄學業專心做運動員，但黃校長提醒兒子，讀書不只為將來工作，而是為了擴闊眼界、增加修養，「雖然可能最終要花10年先可以畢業，但我希望Coleman能保持追求知識的心態。」

黃澤林於2018年贏得Junior Orange Bowl 14歲以下單打冠軍（橙碗盃網球錦標賽），賽後返港捧著獎盃跟父親合照。（圖片由黃悅明校長提供）

運動可磨練鬥志 強調非升學捷徑

聖公會奉基小學校園內不難見到一些英文金句，都是黃悅明校長的座右銘。他坦言最理想的教育是帶學生多走出校園見識，朝自己有潛質或興趣的方向發展，增加自信，同時有機會就多嘗試，因能力都是累積下來，不能一步登天。

他舉例，Coleman也不是每場都比賽都能勝出，但自小的刻苦訓練，已磨練出他不易放棄的性格。「有一次他比賽輸咗，我開頭都擔心佢會唔開心，點知佢同我講︰『我已經好努力去練都輸，證明其他人嘅實力真係好強，我一定要再勤力啲！』」黃校長笑言，兒子內心已強大到不用自己擔心，亦證明他選擇了一條正確的路。

奉基小學的同學都指黃校長高大又有活力，又稱他小息會開放校長室讓學生入內玩耍及聊天，十分親民。（盧翊銘攝）

聖公會奉基小學自黃校長加入後，校園一角的魚池化身成體育專區，添置了電子籃球機、乒乓球枱及單車，讓學生在小息時段多做運動，近年學校在劍擊、田徑、游泳及三項鐵人等學界比賽屢獲佳績。

黃校長強調，學校角色是協助學生發展個人潛能，並主張全人教育。不過他同時承認，有運動成績突出學生獲一些優秀的學校垂青，但強調前題是學生必須對該運動有興趣，形容學生練習會比讀書還辛苦，否則有違培育的原意，小朋友亦不會快樂，家長亦不要視運動為升學捷徑。