《看我今天怎麼說》藍本角色　中大畢業返母校任雙語教師圓夢

電影《看我今天怎麼說》講述3名聾人青年融入社會，因選擇不同展現不同遭遇，並獲第43屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演及最佳原創電影歌曲等7項提名。故事主要圍繞3人，其中由鍾雪瑩飾演的方素恩自幼接受人工耳蝸手術，艱辛學習口語，一直努力追求融入「正常人」生活，最終大學畢業投身社會。



方素恩的角色藍本之一巧合地亦叫「雪盈」，不同的是王雪盈天生沒有耳蝸，無法進行植入人工耳蝸手術，只能靠手語溝通，2年前她於中文大學畢業取得雙渠道雙語研究文學士，隨即重返中學母校獻主會聖母院書院，擔任雙語教師教導聾童，並有份於金像獎頒獎禮與學生同台演出，以手語演繹電影主題曲《What If》。



獻主會聖母院書院王雪盈老師天生沒有耳蝸，但沒有放棄學習，中大畢業後重返中學母校擔任雙語教師。（陳葦慈攝）

天生沒耳蝸行雷無反應 家人才揭發先天缺陷

雪盈有一名雙胞胎健聽的哥哥，她透過傳譯表示，剛出生時父母不知她天生沒有耳蝸，有一晚行雷，哥哥受驚哭喊，自己卻全無反應，父母於是帶她到醫院檢查，方知其天生的缺陷。自始，雪盈要用手語與人溝通，但她天生性格樂觀，不但沒有埋怨，一早接受自己活在無聲世界。

天性樂觀以手語溝通 共融學校改寫學習困境

雪盈的學習之路一點都不易，幼稚園頭2年讀特殊學校，但老師不會手語，學生只能靠看口型來做語言訓練。直至K3雪盈父母得悉平安福音堂幼稚園（牛頭角）有參與「手語雙語共融教育計劃」，聾童與健聽學生可一同上課，並由一名手語、一名口語老師同步授課，於是轉校重讀一年，小學、中學則入讀提供雙語教育的獻主會小學及獻主會聖母院書院學校，接受正規教育。

雪盈感激中大對聾人學生的支援，期望能教導學生不要因為先天缺陷而放棄學習。（陳葦慈攝）

自小立志成為雙語教師 大專缺手語輔助被迫兜路

中學畢業後，立志成為教師的雪盈，有意報讀教育高級文憑課程，但校方未能提供手語翻譯，迫不得已選報理論課較少的設計課程，但上課時只能透過平板電腦的語音文字系統來學輔助習，頗為吃力。為順利完成學業，雪盈母親唯有一同上課，從旁用手語幫忙翻譯，後來遇上疫情改上網課，反而有助雪盈在家中集中學習，最終順利畢業，並如願以償升讀中大雙渠道雙語研究學位三年級，逐步朝她的夢想進發。

《看我今天怎麼說》中游學修所演角色的夢想是考取潛水教練資格，卻被潛水學校以未能提供手語傳譯而拒諸門外，情況如雪盈被迫要轉科相似。（電影《看我今天怎麼說》劇照）

雪盈學習之路所遇到的困難，猶如寒天飲雪水，旁人無法確切理解。電影《看我今天怎麼說》中游學修所演角色的部分章節，亦反映出聾人在缺乏手語傳譯支援，被迫要放棄理想的失落。戲中游學修酷愛潛水，夢想是考取潛水教練資格，他通過筆試考核後，卻被潛水學校以未能提供手語傳譯而拒諸門外，情況如雪盈本想修讀教育學科的高級文憑，最終因學校缺乏手語翻譯而被迫轉讀其他學科。

雪盈（中）形容能返母校教書「好夢幻」，與多年來致力推動雙語教學的語橋社資創辦人姚勤敏（左），以及獻主會聖母院書院校長唐嘉明（右）合照。（陳葦慈攝）

心願達成重返母校任教 期望鼓勵聾童不放棄

雪盈很感激中大對聾人學生的支援，因每次課堂都會安排2名手語翻譯及一名筆錄員在場，令她可以跟上進度。受惠於共融教育，令雪盈自小已希望成為雙語教師，期望為聾童教學出一分力，故大學畢業後，便立即重返母校獻主會聖母院書院任教，現時負責任教中一英語、數學以及中二科學。

雪盈擔任教師7個多月，見到母校的一枱一櫈都跟以往一樣，很有親切感，不同的是以前上學掛學生證，現在則掛上職員證，形容感覺「好夢幻」，特別是以前教導自己的口語老師，現在竟然和她一起授課，感覺相當神奇。

雪盈老師現時主力教導中一及中二的聾童，不時要進行抽離學習，為聾童打好學習基礎。（彭彥怡攝）

獻主會聖母院書院的聾童學生，都知道雪盈老師的故事，她亦希望透過自身經歷，鼓勵他們可以憑努力克服先天缺陷。不過，雪盈亦坦言聾童之間的學習差異極大，原因是他們並非每人都懂手語，有些則年幼時在主流學校讀書，缺乏支援以致基礎不足，所以她上課都會借助一些道具、或以繪畫形式說明。

雪盈在《看我今天怎麼說》電影主題曲音樂MV中亦有參與跳舞拍攝。（截圖自《看我今天怎麼說》MV）

聽不到拍子仍愛跳舞 組聾人跳舞組合表演

被問及有何嗜好，雪盈竟然回答是「跳舞」！她雖沒有聽力，但自小已對舞蹈著迷，3歲時看見芭蕾舞者身穿粉紅紗裙表現更是響往，即使聽不到音樂和拍子，導師亦不懂手語，母親依然安排她去學跳舞，上課時雪盈只能一眼關七，舞步盡量跟隨身邊的學員。

她形容自己經常「慢半拍」，但仍然樂在其中，所以至今都沒放棄跳舞，不論是中國舞、現代舞甚至Hip hop都有學習，更與7名聾人共同成立了舞團「Square」，意思是二次方，寓意他們要比常人付出雙倍努力，現時舞團不時會到社區進行表演，或與其他殘疾舞者一起合作。

雪瑩在《看我今天怎麼說》電影主題曲音樂MV中亦有參與跳舞拍攝。（截圖自《看我今天怎麼說》MV）

雪盈期望，將來有更多聾人成為教師，以及更多人學習手語，又稱現時香港教育對聾人學生明顯支援不足，其實不少聾人都想繼續升學，奈何缺乏支援被迫放棄，能堅持到大學畢業是少之又少。她十分感激電影《看我今天怎麼說》讓大眾更了解聾人的困難，現在外出都多了健聽人士對她打手語，證明大眾對聾人的誤解減少了，是好的開始。