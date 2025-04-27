獻主會聖母院書院師生金像獎手語演譯歌曲　校長分享聾健教育之路

電影《看我今天怎麼說》獲香港金像獎7項提名，包括最佳原創電影歌曲。故事探討聾人青年面對社會現實的掙扎，連主題曲MV《What If》別出心裁請來多名聾人用手語傳譯歌詞，帶出「選擇」這個課題。



在金像獎頒獎禮，歌手陳蕾聯同獻主會聖母院書院師生同時以口語和手語表演電影主題曲，不單是因為電影在該校取景，更重要的是該校是一所少數同時提供口語和手語雙語教學的中學，讓聾健學生一同上課。電影男主角吳祉昊、而女主角「方素恩」的藍本人物王雪盈亦是該校畢業生，現時更在校內任教。



校長唐嘉明表示，自2013年起，學校已有57名聾生畢業，當中更包括像吳祉昊、王雪盈等能大學畢業的學生令人鼓舞，認為計劃不單讓聾童可在主流學校上學，健聽學生亦學懂更多包容。



師生金像獎以手語演譯歌曲 寓自由自在表達自我

《看我今天怎麼說》主題曲《What If》，歌曲獲提名第43屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲；電影中2名小演員、雪瑩及獻主會聖母院書院的學生，會於金像獎頒獎典禮當晚用手語演譯歌詞。（陳葦慈攝）

+ 2

《看我今天怎麼說》獲電影金像獎共7項提名，戲中小主角及一眾聾人師生，包括王雪盈在內，於金像獎頒獎禮即席表演手語歌，與陳蕾一同「合唱」有份角逐最佳原創電影歌曲《What If》，寓意聾健共融。

各人綵排近一個月，他們期望表演能讓更多人認識手語，消除誤解，接納聾人用自己喜愛的方式表達自己。由於表演者大部分都聽不見拍子，綵排時需手語指導從旁打拍子協助，為力臻完美各人緊接一次又一次的練習，只要當中出現動作不同步，又或是走位不協調，聾健雙方都會認真商討。

獻主會聖母院書院每級設聾健共融班 演員吳祉昊亦是畢業生

無論是電影抑或主題曲MV，總會見到獻主會聖母院書院的校園和師生參與；而在現實中，學校亦在聾健共融教育扮演重要角色。

學校於2013年開始加入「手語雙語共融教育計劃」，每級設有一班共融班，今個學年全校有22名聾生，計劃至今共有57名聾生畢業，於《看我今天怎麼說》飾演Alan一角的吳祉昊亦是該校畢業生。

吳祉昊2歲時確診聽障，需佩戴助聽器，不過他的口語及手語俱十分流利，中學畢業後升讀港大資訊管理學系，雖然他在《看我今天怎麼說》屬首次擔任電影男主角，但演出自然大獲讚賞，更獲提名2025年電影金像獎最佳新演員。

吳祉昊（左）是獻主會聖母院書院畢業生，於香港電影《看我今天怎麼說》飾演Alan一角，更獲提名2025年第43屆香港電影金像獎最佳新演員。（《看我今天怎麼說》劇照）

聾、健學生互相尊重學習 學會包容堅毅不效棄

獻主會聖母院書院校長唐嘉明回顧過去多年經驗，形容共融計劃是雙贏，一方面聾童可在主流學校上學，健聽學生亦學懂更多包容。校內現時有11位雙語教師，沒硬性規定聾生要以口語抑或手語溝通，聾童學生會與健聽學生一同上課，不同的是聾童不會上音樂、普通話及中英文聆聽課，他們會獲安排上抽離課，加強閱讀及語文的基礎練習。

獻主會聖母院書校長唐嘉明形容共融計劃是雙贏局面，一方面聾童可在主流學校上學，健聽學生亦學懂更多包容。（陳葦慈攝）

唐校長續謂，學校參與計劃12年，培育到像吳祉昊及王雪盈這類能成功大學畢業的學生令人鼓舞，加上王雪盈學成後返回學校擔任雙語教師，回饋母校，對師弟師妹無疑是樹立了榜樣，亦令健聽學生明白，只要堅持就能克服困難。

唐校長笑言，自己看了《看我今天怎麼說》最少6次，電影中有不少令他動容的對白，包括男女主角以手語表示：「手語係我母語，我以聾人為榮。」、以及「可以選擇，我選擇自由自在表達。」

電影《看我今天怎麼說》中女主角「方素恩」（右）與藍本人物王雪盈都是學成後擔任雙語教師，教導聾童學生。（《看我今天怎麼說》劇照）

棒球隊屬校內皇牌隊伍 手語溝通戰術成秘密武器

唐校長感謝中文大學、語橋社資及利希慎基金一直以來的支援，讓聾人學生可接受主流教育，有機會向上流動。同時電影推出後，外界對聾童的生活及遭遇的困難多了了解，希望社會能給更多機會予聾人。

他同時透露，獻主會聖母院書院的棒球隊是校內皇牌，隊員不乏聾生，王雪盈未畢業時亦是其中一員，由於擔任棒球隊教練的教師亦懂手語，故進行訓練時不會聽見一般球賽中的叫喊聲，隊員之間反而更有默契，比賽時亦可避免被對手洞悉策略，算是致勝的秘密武器。

棒球隊是獻主會聖母院書院的校內皇牌，隊員不乏聾生，隊員亦有參與拍攝《看我今天怎麼說》MV。（《看我今天怎麼說》MV截圖）

語橋社資助聾童接受主流教育 手語屬視覺語言必不可缺

無可否認，聾童或弱聽學生在學習面對困難，除了難以入讀主流學校外，另一情況是大眾以為只要他們配戴助聽器、或植入人工耳蝸，「聽得到」就沒問題。加上不少人普遍仍對聾人仍存在誤解，覺得打手語會被標籤，期望他們以口語溝通過「正常人」生活。

原來不是所有聾人都能借助工具輔助聆聽，即使是聽得到，聾生的口語水平亦有極大差距，即使他們就讀特殊學校，因欠缺全面的資訊傳達，學習進度亦難以確保，所以雙語教育才是最理想的學習模式。

語橋社資（語橋社會資源有限公司）是中文大學「可持續知識轉移項目基金」成立的獨立非牟利慈善機構，由2006年開始推出「手語雙語共融教育計劃」，至今已19年，亦是全亞洲首個同類型共融教育項目，目的是支援聾童接受無障礙主流學校教育，以手語及口語作教學語言，同時促進健聽學童的全人發展，令聾、健雙方達至真正共融。

語橋社資共同創辦人姚勤敏表示，有研究指出聾童通過手語以及口語兩者來學習的效果最好，可促進他們的口語及讀寫能力。（陳葦慈攝）

9成聾童父母不欲子女入特殊學校 共融計劃改寫命運入讀大學

語橋社資共同創辦人姚勤敏表示，有研究指出聾童通過手語以及口語兩者來學習的效果最好，可促進他們的口語及讀寫能力，但9成聾童的父母都想子女讀主流學校，主流學校缺乏手語支援，學生即使有助聽器或已做人工耳蝸手術，接收能力始終較差，如只集中針對訓練他們的聽力，不要說學習成效，可能連基本溝通都成問題。姚補充，有數據指出，如小孩到6、7歲時口語能力仍未發展，一般都難以突破，如欠缺手語教學，聾童坐在主流課室就如面對一幅高牆。

姚續稱，手語作為一個視覺語言，對聾童來說是另一條出路，所以當年決定將雙語教學引入主流學校，由一名口語教師及一名手語教師共同授課，但由於學校要在環境及行政上有特別安排，例如地板及枱櫈都要轉成塑膠，以減低踫撞及磨擦發出的聲音，減少噪音免影響聾童，所以香港能做到從嬰幼兒時期至中學的「一條龍」式聾人教育已經不易，他期望更多些學習手語，社會亦更易接納聾人。