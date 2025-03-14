小一適齡學童料下降1萬 教育局採取軟著陸策略 計劃減少學校數目

殺校｜適齡學童｜教育局日前（12日）披露當局預測，指出香港出生率偏低，致香港小一適齡學童人口持下降趨勢，教育局預計由今年至2031年的小一適齡學童人數將由48600名降至37500名，跌幅接近23%，料人數下降1萬。為處理學齡人口下降的跡象，當局計劃有序減少學校數目，指「派0班」的學校可選擇方案將由4個減至3個，以達致資源集中及提升教育質素。



教育局副秘書長李碧茜周三（12日）在教育局官網撰文，提及根據政府統計處在2023年8月發表的香港人口推算，包括考慮各項輸入人才計劃及措施對未來人口所帶來的影響，教育局預計2025至2031年在香港居住的六歲小一適齡人口將會由48600名降至37500名，跌幅接近23%。

教育局收窄派0班學校「復活」方案

面對學齡人口持下降趨勢，教育局預計日後學額數目會相應減少。為處理此跡象，當局計劃將採取「軟著陸」策略，適度有序地減少學校數目，達到集中資源，提升教育質素，回應時代轉變。

針對因收生不足而不獲資助開辦小一（俗稱：派0班）的小學，教育局計劃將不再提供「特別視學」的方案予有關學校，即學校不能因視學表現良好而得到重新獲派小一學生的機會。而面對「派0班」的情況，學校可選擇「與其他學校合併」、「停辦全校或部分級別」及「以私營方式開辦小一班級」。

申轉私小續辦學校 需自行承擔6年費用

另外，獲批「以私營方式開辦小一班級」的學校有以下兩項條件：一是縱使有關小學翌年在再次參加小一派位當中成功招生及開班，都必須自行承擔「私家班」的全期6年費用，同時不能向學生收學費，且教育局不會恢復資助；二是有關小學在6個學年內只會獲批一次「以私營方式開辦小一班級」，若有關學校在該6年內再次收生不足，亦不能再重獲續辦，需在接着的3個學年後停辦。

李碧茜又指，教育局定必視學生的福祉為最優先考慮，在過程中一直與有關辦學團體保持緊密聯繫，為學校提供適切支援，讓計劃得以順利落實及平穩過渡，保障學生的學習利益，提醒學校必須要有合宜的整體學生人數和班級數目，保持整體班級結構的完整性，才可為學生提供穩定的教學環境。