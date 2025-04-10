教育局削幼稚園資助　太陽島校監：與學童減少形成雙重壓力

教育局宣布調整2025/26學年幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助，劃一削減1.1%，每名學童資助額減少420至670元，而炊事員資助及校舍維修資助，削減幅度更逾8%。



太陽島幼稚園校監陳穎琪指，不少幼稚園正面對適齡學童減少的壓力，收支難以平衡，再減資助將對校方造成極大壓力。她表示目前沒有打算增加學費，會盡量在不影響教學質素下節流，並考慮申請其他教育資助。



太陽島幼稚園其中一間分校。（ 網頁圖片)

太陽島幼稚園其中一間分校。（ 網頁圖片)

教育局今向幼稚園發通告指，政府最新財政預算案中公布，2025/26年度節省政府經常開支的幅度，將由原來1%增加至2%，並延續兩年至2027/28年度。教育局指，「為更有效運用公共資源」，當局調整幼稚園的資助額。

教育局向參加幼稚園教育計劃的學校發通告，宣布調整2025/26學年幼稚園基本半日制。(朱國強議辦提供)

參加計劃的幼稚園在2025/26學年，可獲得的基本半日制、全日制及長全日制的單位資助金額一律減1.1%，分別為每名學童每年38,780元、50,410元及62,050元，即減少420至670元。

太陽島幼稚園其中一間分校。（資料圖片／鄧穎琳攝）

校監：100個學生 一年少4萬多元資助 不是小數目

有8間分校的太陽島幼稚園校監陳穎琪指，近年全港學童人數減少，校方收入隨之下跌，收支難以平衡，甚至需靠本身儲備支撐營運，政府再削減幼稚園資助將對校方造成非常大壓力。「以100個半日班學生為例，一年已經少4萬幾。仲未講有啲學校三百幾人⋯⋯唔係一個細數目。」

至於校舍維修資助減8%，她指校方有不少恒常性維修項目，加上部分分校位於私人物業，較多維修，將增校方維修負擔。

校監陳穎琪表示，校方將會開會商討應對方案，她不支持加學費。(太陽島英文幼稚園網站圖片)

不支持加學費 研申其他的教學資助及節流

陳校監表示，校方將會開會商討應對方案，她不支持加學費，指政府今年已停止對中小幼學生每學年2,500元資助，憂再加學費增家庭負擔。她稱會考慮申請幼稚園計劃以外的教學資助，並研究節流方案，如精簡教學用品等，希望盡量不影響教學質素。

她希望政府容許學校將教學人員薪酬及營運開支的資助共通使用，以增加彈性。