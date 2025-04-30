津中議會舉辦傑出華人虛擬薈設計比賽　學生以VR技術重現精彩事跡

香港津貼中學議會主辦、中國文化研究院、資訊科技教育領袖協會及香港電腦教育學會協辦的「傑出華人虛擬薈設計比賽」頒獎典禮在上周六（26日）於禮賢會彭學高紀念中學舉辦。



比賽吸引逾80間學校參加，參賽學生運用虛擬實景（VR) 和擴增實景（AR）技術，結合詳細的資料收集及深入分析，展示當代中國裔科學家、企業家、藝術家、政治家等各領域傑出人物的精彩事跡。



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教育局首席秘書長（學校行政）梁柏偉先生於頒獎典禮中勉勵學生們，深挖華人事蹟，學其知識，傳其愛國精神，並以魯迅、冰心等先賢為例，勉勵青年勇擔時代使命。津中議會主席李伊瑩校長亦指出是次活動既能提升學生STEAM技術，亦能激發他們創造力與非凡力。

是次比賽由宣道會陳朱素華紀念中學與深圳市第二高級中學組成的聯隊獲得優異獎。其餘三所獲獎學校的代表則於頒獎典禮分享創作歷程，九龍真光中學以「貝聿銘建築藝術」為題，利用人工智能生成廣播劇劇本，還原蘇州博物館、香港中銀大廈等建築細節；粉嶺禮賢會中學設計「顧家輝音樂點唱機」，讓玩家自主點選歌曲，感受其音樂作品的獨特魅力；文理書院（九龍）則以錢學森為主題，重現其輝煌的航天成就。