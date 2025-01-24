《香港01》VR服務學習活動　中學生教長者使用新科技實踐長幼共融

科技日新月異，但現時長者未必有機會接觸和學習使用最新科技。《香港01》早前為聖傑靈女子中學的學生舉辦科技服務學習活動，邀請教育科技公司「Re:learn」創辦人蘇建峯主持。學生先學習使用VR虛擬實境，並透過VR學習如何照顧長者，繼而與院舍長者一同體驗VR遊戲，讓長者有機會接觸最新科技，實踐長幼共融。



蘇建峯除是初創公司「Re:learn」的創辦人，其團隊亦是香港城市大學HK Tech 300計劃及香港科技園創科培育計劃下之教育科技公司；致力透過AI及XR技術，將STEAM元素融入至不同學科範疇，來提升教學效率以及學生的學習動力。

聖傑靈女子中學學生，即場體驗時下最新的VR的裝置，並了解如何利用VR照顧長者。

「Re:learn」創辦人蘇建峯分享成立科技型社企經歷

活動於古洞北福利服務綜合大樓長者中心「睿柏園」舉行，蘇建峯先為學生進行「資訊素養」主題講座，內容包括分享成立科技型社企的經歷，如提取和整理資訊、產生及表達新意念方面要如何實行。其次再談及企業運作，應如何妥善運用用家數據，不但要顧道德議題，同時亦要對新興、以及先進資訊科所衍生的道德議題有認識。

許多長者都是首次接觸VR設備，但所有人都十分投入。

先VR學習照顧長者 再與陪同長者體驗VR

學生參與講座後，隨即先學習如何操作VR裝置，並透過VR學習照顧長者的技巧和注意事項，為服務長者做好準備。

及後學生分組主持多個VR主題攤位，例如VR乒乓球體驗、VR動物觀賞、360電影體驗等，讓一眾長者有機會體驗VR的樂趣。過重中一眾參加者無分長幼玩得不亦樂乎相處融洽，有學生對於長者積極參與，願意接觸新事物的態度，大呼驚喜。

蘇建峯認為，許多長者因為行動不便令社交困難、亦缺乏運動機會，科技的發達，透過VR服務式學習計劃，可讓學生與長者展開交流，年長一輩有更多與外界溝通的機會，同時亦能接觸新科技，保持恆常運動。這類社區跨代共融的活動，對長者心身健康都有正面作用。蘇補充，學生能學習到照顧者的經驗、打破對長者固有的刻板印象，並從中培養長幼共融的價值觀。

許多長者都是首次接觸VR設備，但所有人都十分投入。

學生試用最新的VR設備，了解如何利用VR照顧老人家。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747