《香港01》學校VR沉浸式體驗　遊戲中探索科技　虛擬活動建共融

《香港01》早前為聖公會李炳中學學生舉辦AR及VR體驗活動及科技講座，學生在校園內透過虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術，進行VR輪椅運動體驗、尋寶活動及工作坊，結合虛擬及現實世界，在遊戲中探索不同新科技趨勢。學生從體驗中學習，積極投入遊戲。此外，學生亦參與科技講座，以科幻電影作切入點，解釋科技在現實社會的應用與發展面向。



《香港01》為聖公會李炳中學舉辦VR及AR體驗活動，讓學生從遊戲中學習。（歐嘉樂攝）

「VR輪椅運動」 體驗科技突破身體限制

體驗活動由本地教育科技初創公司Re:learn舉辦，學生按共融主題，進行沉浸式「VR輪椅運動」體驗，學生戴上VR眼鏡，代入輪椅人士角度，進行13種不同運動的VR連線體驗，包括棒球、射箭、高爾夫球、網球及壁球等等，學生更可進行連線對決。透過活動，可帶出VR科技如何協助身障者突破身體限制，解決日常生活的困難。

活動另一環節，學生須透過輪椅導師的分享，發揮設計思維，分組構想出為弱勢社群而設的科創點子並進行匯報，實踐所學知識。

AR校內尋寶 從遊戲中學習

另外，學生亦組隊在校園不同關卡內尋寶，每組根據線索尋找指定二維碼，掃描並回答以科技相關問題，然後召喚出互動式AR動畫至現實場境後打卡拍照，最先集齊合照組別會獲贈科技產品，讓學生在遊戲中學習。

電影作切入點 了解科技應用發展

體驗活動過後，學生參與有獎科技問答講座，科技初創公司Re:learn專家以科幻電影作切入點，解釋VR、AR及MR在現實社會的應用與發展面向，包括醫療、娛樂、遊戲、教育。活動配合有獎問答遊戲，提升學生參與度。

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目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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