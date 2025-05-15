中學生初創計劃匯報比賽　港大同學會書院長者眼科護理方案奪冠

香港中學生初創計劃匯報比賽於上周六（10日)結束，今屆比賽吸引共168隊隊伍報名，創歷年新高，最終由港大同學會書院的隊伍「Eye-Dentify」，憑藉以結合人工智能技術的長者眼科護理創新方案奪得冠軍。



《Citi 呈獻 IdeaPOP! 2025》香港中學生初創計劃匯報比賽的冠軍隊伍為來自港大同 學會書院的「Eye-Dentify」方案團隊。

獲獎方案Eye-Dentify為結合人工智能技術的應用程式，用戶透過手提裝置的相機掃描瞳孔即可獲得初步眼部健康評估。平台更配備專為眼睛健康查詢而設的AI聊天機器人，為長者及大眾提供便利的眼科健康檢查服務。

《Citi 呈獻IdeaPOP! 2025》香港中學生初創計劃匯報比賽由SEED Foundation主辦，花旗集團冠名贊助。今屆賽事加入多項全新元素，其中包括邀請非牟利機構擔任指定社會議題的協作伙伴，針對傷健共融、教育、長者護理及減廢回收等範疇，為學生提供量身定做的指導，務求進一步提升學生的參賽體驗。

花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉女士於決賽日致辭。

花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉表示，這個比賽極具意義，有助激發本地中學生的創新思維及創業精神，同時對改善社會問題作出回應。首次擔任評審的利希慎基金總裁何宗慈則說，賽事彰顯了新一代推動永續發展和社會改變的潛力，並讚揚學生的表現卓越。

SEED Foundation行政總裁羅君本稱，團隊一直致力為學生帶來非凡的學習體驗，並會持續引入新元素，務求學生能夠體驗一個有趣而且獨特的初創比賽。他對於能夠在過去六個月見證學生如何成長及發揮創意感到非常振奮。