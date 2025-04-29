GITEX Asia科技展覽上周新加坡舉行　本地初創i2Cool募投大賽奪冠

香港科技園在新加坡上周舉行的GITEX Asia 2025科技展覽取得佳績，其中創冷科技有限公司在Supernova Pitch募投大賽的阿布扎比AI Everything獎中，奪得冠軍。該公司發言人對獲獎感到榮幸，指獎項充分肯定無電製冷技術的創新成果。



香港科技園認為，參展園區公司在GITEX Asia的成功，不但展現香港在人工智能（AI）、電訊、綠色科技和建築科技的創新，也鞏固作為科技公司進入東南亞，以至全球市場的門戶地位。



創冷科技有限公司（i2Cool）在Supernova Pitch募投大賽的阿布扎比AI Everything獎中，奪得冠軍。（香港科技園圖片）

本地15間創科公司組成代表團闖新加坡展示科研成果

科技展覽「GITEX Asia」在上周三至周五（4月23日至25日），於新加坡濱海灣金沙酒店舉行，全球有約60多個國家和地區參加。香港科技園率領由15間創科公司組成的代表團，展示人工智能、電訊、綠色智慧建築等三大創新領域的成果。

在Supernova Pitch募投大賽和迪拜Expand North Star募投大賽中，本港多間科技公司透過突破性技術，與全球創新者一同爭取業界認可和投資機會，讓評審和觀眾留下深刻的印象，同時獲取國際經驗與曝光機會，幫助他們快速成長。

香港科技園率領由15間創科公司組成的代表團，在科技展覽「GITEX Asia」展示人工智能、電訊、綠色智慧建築等三大創新領域的成果。（香港科技園圖片）

i2Cool奪冠︰積極拓展在中東及東盟市場的業務佈局

創冷科技有限公司（i2Cool）發言人對榮獲阿布扎比AI Everything獎項深感榮幸，認為該殊榮充分肯定無電製冷技術的創新成果。該創冷科技不僅提供卓越的製冷材料，更融合AI光學理論預測技術，提供節能效果評估，以及前、後期的驗證報告。

發言人又指，該獎項有助進一步推動及完善AI系統，提高在不同地區複雜氣候因素的精準分析能力，積極拓展在中東及東盟市場的業務佈局。

香港科技園行政總裁黃克強由鹿島The GEAR新企協創計劃執行總監吳士能頒發「The GEAR by Kajima Startup CoLab 計劃」合作證書。（香港科技園圖片）

Startup CoLab Programme 2025創業合作實驗計劃啟動

此外，The GEAR by Kajima的Startup CoLab Programme 2025創業合作實驗計劃在展會期間正式啟動。香港科技園成為唯一的海外科技生態圈合作夥伴，帶頭建立國際平台，聯繫尖端科技公司與業界翹楚，加速可持續建築和智慧建築解決方案的創新。

香港科技園將提名具潛力的科技公司參與計劃，在全球申請者中獲選的8間企業，可獲得專家指導、商業諮詢支援、交流，以及進入東南亞主要市場的機會。該計劃能有助企業加速成長，有效擴展業務，對智慧城市格局帶來持續影響。

香港科技園策略伙伴及客戶管理總監溫寶玲（左）、鹿島The GEAR新企協創計劃執行總監吳士能（右），共同宣布策略合作計劃。（香港科技園圖片）

行政總裁黃克強︰合作計劃可吸引鄰近國家的科技公司

香港科技園行政總裁黃克強表示，致力推動建築環境創新，建立可持續且韌性十足的智慧城市。上述的創業合作實驗計劃可為香港科技企業開拓區域市場，積極應對全球挑戰。

黃克強又指，合作計劃可吸引鄰近國家的科技公司，融入全面多元的創科生態圈，讓他們獲取研發專業知識、人才發展計劃和市場拓展支援。「未來將攜手推動科技公司，從香港國際創新科技中心拓展到中國內地，乃至全球市場。」

Archireef宣布在新加坡開展一項自然技術珊瑚修復研究項目，與太古散貨有限公 司、新加坡國家公園局和新加坡國立大學的珊瑚礁生態實驗室合作。 （香港科技園圖片）

Archireef在新加坡開展自然技術珊瑚修復研究項目

此外，專注於海洋生態系統修復的參展公司Archireef，宣布在新加坡開展自然技術珊瑚修復研究項目，與太古散貨有限公司、新加坡國家公園局和新加坡國立大學的珊瑚礁生態實驗室合作。

該計劃利用Archireef的3D列印陶土恢復珊瑚礁、提升生物多樣性，並透過基於自然的解決方案，增強生態系統的復原力，彰顯香港科技園支援科技企業，提高環境可持續性和推動全球發展。