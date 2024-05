香港創科展下周末舉行　女拔發明程式以AI學廣東話手語減溝通困難

由香港創新基金主辦的第三屆香港創科展將於6月8至9日於香港會展中心舉行,本年度主題為「大想頭 齊創新」,屆時現場將有120隊香港中小學的入圍隊伍展示作品。入圍隊伍包括拔萃女書院的學生團隊,她們推出一款用於學習香港手語的手機及平板應用程式,透過人工智能技術辨識用戶的手語姿勢準確度,並以遊戲方式學習手語,有望減少普羅大眾與有聽覺或言語障礙的人士的溝通困難。



為聽障學生補習啟發撰寫程式 拍逾1700條短片訓練人工智能

拔萃女書院學生團隊出一款用於學習香港手語的應用程式,用家只需要對鏡頭做手語,程式即會以人工智能作辨識,判斷是否正確。(盧勁揚攝)

拔萃女書院學生團隊由陳映澄及林浩澄組成,其作品名稱為「SignMaster:Bridging the Gap, One Sign at a Time」。團隊成員曾在聾人福利促進會做義工,為有聽障的學生補習,其間發現與他們溝通存在困難,因而打算上網學習香港手語,但發現網上資源有限,大多只教授英式或美式手語,於是想到撰寫手機程式,教授普羅大眾香港手語。

團隊由去年11月起構思作品,並於今年2月正式起動製作,至今已有成品。為了提供足夠影片訓練人工智能,團隊親自拍攝了1750條手語短片。她們提到,由於同一個動作要重複拍攝多次,同時又要確保手語的準確性,所以找了老師幫忙核對,而現時人工智能辨識手語的準確度達到95%。團隊有邀請不曾接觸手語的老師試用,獲回饋指程式能有效地幫助學習手語。

德蘭中學推吊船安全裝置 千元有找減工業意外

德蘭中學學生團隊推出系統以提高工人於吊船進行高空工作時的安全性。(盧勁揚攝)

德蘭中學學生團隊成員包括陳靖恩、陳依楠、鄭思穎及勞星蕊,她們的作品『同「舟」共存』是一個吊船啟動及工作保護系統,提高工人於吊船進行高空工作時的安全性。『同「舟」共存』設有多個功能,包括監察工人是否已經佩戴安全帶、監測吊船傾斜度、超載提示,確保工人可以在安全的環境下進行工作。

團隊表示,她們研發作品的原因之一,是有成員的家人從事需要使用吊船的高空工作。她們指出,現時與吊船相關的工業意外大部份與工人未有佩戴安全帶及吊船超載有關,因此相信作品能避免現時大部份工業意外。她們又提到,系統成本便宜,由數個電子零件及監察器組成,成本價不足1000元,另外只需訂閱使用系統的手機程式即可。

東華三院李嘉誠中學推盲人攝錄機 助記錄生活回憶

東華三院李嘉誠中學學生團隊推出「盲人回憶攝錄機」,讓視障人士可以透過3D打印技術回憶過去。(盧勁揚攝)

東華三院李嘉誠中學學生團隊成員包括林曉雪、李慧瑩、余雪桃及譚梓彤,她們一起研發「盲人回憶攝錄機」,視障人士透過攝錄機拍下身邊環境之後,即可透過3D打印機列印相片。3D相片可以插入攝錄機機身,攝錄機就可以播放拍攝該照片於時錄下的環境聲音,讓視障人士透過觸摸3D相片及聆聽環境聲音回憶往日事物。

團隊成員從一次接觸視障人士的經歷得知,原來他們有部份人抗拒拍照,因為覺得拍照只是滿足別人,所以團隊就想方法滿足他們的需求,推出「盲人回憶攝錄機」。她們曾將攝錄機交給視障人士試用,獲回應指未能憑觸覺得知相片內容,於是加入偵測功能並可以讀出視障人士手指觸及位置是甚麼物品、建築物或地形。團隊估計,「盲人回憶攝錄機」每套售價約1,200元,套裝包括攝錄機、小型3D打印機及1公斤打印物料,並指該3D打印機只供列印3D相片,因此尺寸只會是正常3D打印機的約四分一。

由香港創新基金主辦的第三屆香港創科展將於6月8至9日於香港會展中心舉行,本年度主題為「大想頭 齊創新」,屆時現場將有120隊香港中小學的入圍隊伍展示作品。(盧勁揚攝)

第三屆香港創科展設6個互動專區 大眾市民可免費參加

香港創科展設有6個互動專區,鼓勵家庭到場參加工作坊或遊戲感受科技的樂趣,例如「實驗室系列」工作坊就有「維他命C魔法」,探索維他命C對新鮮即切水果的化學作用。香港創新科技基金主席黃永光指,香港創科展是供中小學生展示創意的平台,感謝各界繼續支持,歡迎大眾市民參加感受新世代的科創實力及熱誠。