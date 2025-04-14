黃澤林西班牙受訓最愛仍是香港　校長爸爸熱愛運動以活力感染學生

改寫香港歷史的網球小將黃澤林現長時間留在西班牙，於拿度網球學院（Rafa Nadal Academy）接受訓練，他童年開始已不斷四出比賽，與家人聚少離多。他的「校長爸爸」黃悅明笑言，兒子在他心目中永遠是小朋友，不用練波時喜與師父一同玩寶可夢精靈卡，愛吃港式叉燒，周遊列國後最喜愛仍是香港，但有些少「脾氣仔」，小時候也試過輸波後哭鬧著說「以後唔打」。



黃悅明校長指兒子在他心目中永遠長不大，但一家人都會繼續支持他追求夢想。（盧翊銘攝）

贏波後只吃同一種食物 疫後低潮連奪雙人賽冠軍

黃校長出任聖公會奉基小學校長3年，校長室當眼處除放有愛子打網球英姿的照片外，亦掛滿兒子每次到海外比賽後，專程買回來的鴨舌帽。「因為我宜家年紀大唔打網球，轉打哥爾夫球，阿仔就買鴨舌帽俾我。」

校長室掛有黃澤林比賽時的照片，足見黃校長對兒子引以為傲。（盧翊銘攝）

黃校長口中雖說「無咩特別」，但咀角卻掩不住笑意。黃校說到興起，更大爆兒子Coleman的小秘密，原來每個運動員都有屬於自己的迷信，祈求比賽順利，Coleman試過比賽前吃了「卡邦尼意粉」後勝出，於是整個賽期都不吃別的食物，只獨沽一味吃同一款意粉，甚至連汽水罐擺位都有講究。

黃校長指兒子每之到海外比賽，都會專程買當地的鴨舌帽給他打哥爾夫球時用。（圖片由黃悅明校長提供）

黃校長又透露，Coleman網球之路亦非一帆風順，也曾經歷過低潮。2019年受疫情影響，香港網球訓練近乎停擺，亦沒外出比賽，令Coleman排名大跌。至2021年他出戰美國網球公開賽，所有單打賽事均告敗北，以為會「食白果」，但他未有放棄，臨時夥拍法國球手韋斯法轉戰雙打，峰迴路轉贏得雙打冠軍，揚威海外；翌年再取得澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍，成為香港首位奪得兩項大滿貫球手。

黃校長指妻子比較肉赤兒子獨自在海外受訓，因為他要不斷就錯誤作出糾正。（圖片由黃悅明校長提供）

獎金僅夠日常訓練開支 訓練反覆又漫長

黃校長指Coleman疫情後自信心一度跌至谷底，一家人能做的就是陪伴，讓他抒發感受，幸他天生積極樂觀，往往很快就回復心情。「我唔敢講佢將來嘅成就去到幾遠，但我哋一家人一定會支持佢！」現時Coleman在西班牙的生活費、教練費及物理治療師等支出，靠比賽贏得的獎金足以應付。黃校長指妻子較「肉赤」兒子，常擔心他吃不飽穿不夠，畢竟職業運動員的訓練殊不簡單，每打完一次比賽，教練都會針對他的弱點再反覆練習，整個過程十分漫長。

黃悅明校長與學生對打乒乓球也絕不留手，全力以赴，可見他對運動的認真態度。（盧翊銘攝）

學生讚校長優化運動設施 校園充滿活力更多元

至於聖公會奉基小學的學生，都讚校長「好高大」，以及有個「網球高手囝囝」，並指校園現在多了運動氣息。田徑校隊六年級學生馮灝森表示，以往校隊不會在早上操練體能，但黃校長上任後逢星期四早上都要加操，雖要早起身，但校隊明顯較以往團結。他又指，黃校長亦很樂意和學生聊天，小息會開放校長室，亦不時分享兒子比賽遇到的趣事，所以將來都有興趣當運動員，可到不同地方比賽，增廣見聞。

田徑校隊六年級學生馮灝森將來都有興趣當運動員，因可到不同地方比賽，甚至為港增光。（盧翊銘攝）

乒乓球校隊六年級學生叶欣怡，指黃校長為校園帶來很多轉變，包括增添運動設施及新興運動訓練，令學生有更多元化的發展。她覺得透過運動能學會堅持，雖要同時兼顧讀書及校隊操練，但會盡量分配時間，雙線發展，期望將來有機會如校長兒子一樣成為運動員。

乒乓球校隊六年級學生叶欣怡，指黃校長在校內增添了不少運動設施及新興運動訓練，令運動氣氛提升。（盧翊銘攝）