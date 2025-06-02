聖芳濟各書院以體育培養學生信心　馬慧茹校長：勿覺得比別人渺小

撰文：盧勁揚
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聖芳濟各書院近年在學界體育賽事屢獲殊榮，特別是成軍僅3年的男子排球校隊，今年已能擊敗眾多傳統勁旅，勇奪全港學界精英排球賽季軍，令師生們引以為傲。學界亮麗的體育成績，起點是其天主教學校的辦學信念，相信「人人各有天賦」，會為所有學生找到發光發亮的舞台，建立自信。

「天主好公道，每個人都有才能」，聖芳濟各書院校長馬慧茹說學校多元發展，包括體育、視覺藝術、語文等，皆在讓所有學生都有機會發揮所長。她曾任教體育科10年，十分鼓勵學生多做運動，相信做運動可以增強學生們的自信心，以及面對逆境時的心理質素，最重要是使學生明白，無論自己出身如何，都「唔會覺得比人渺少」。

近年聖芳濟各書院積極推動體育發展，學校代表隊在學界屢獲殊榮，其中數年前成立的男排校隊更打入學界精英賽，於剛完成的賽季獲得季軍。（夏家朗攝）

創造回憶　訓練鬥志與韌性

聖芳濟各書院現時全校有約280位同學參與不同的運動校隊，佔全體學生逾四分一。體育在該校得到相當程度的發展，原因之一是馬校長相信經歷令人成長，而學生最難忘的回憶往往在課堂外發生，「可能係輸咗波喊，贏咗波喊，呢啲先係學習階段最難忘的回憶」，本身是游泳健將的馬校長，最難忘的回憶亦在頒獎台上發生。她相信學生進行運動操練，參加賽事的過程，正是訓練鬥志、毅力、求勝心的好途徑，而運動員心理能幫助學生培養韌性，以跨越未來的逆境。

她以近年打出成績的男排隊為例，第一年打入精英賽時止步16強，第二年則在8強畢業，但她認為落敗的關鍵並非輸技術，而是心理質素，因對手大多是精英賽常客，「我哋輸個心臟唔夠強大」。因此今個學年不斷與多間學校打友誼賽，如拔萃男書院及長沙灣天主教英文中學等強隊，甚至嘗試與職業球會比賽，加強隊員面對強敵時的信心，「盡早預備好打精英賽時嘅心理質素，跨越自己的心理（障礙）」，結果今年如願打入四強，甚至超額完成目標，勇奪季軍。

馬校長認為在競賽中鍛鍊這種「衝擊強者」的心理，對日後成長都有幫助，「如果我今日面對到，到第時外面工作等等，遇到比自己更強嘅人，都唔會覺得比人渺少好多」。她亦強調比賽成績並非她最著重，而是學生能否從中學懂付出與成功的關係，讓他們知道「你想呢個結果就一定要付出⋯⋯睇到人哋早午晚都練緊波」，這心態同樣適用於學習上。

運動提升自信回應校情　不以成績定義學生

馬慧茹校長表示，體育是該校其中一個讓學生發光發亮的舞台，並希望籍此增強其自信心。（夏家朗攝）

馬校長又指，學校不乏學生感到自卑的學生，提倡運動發展是回應校情，期望學生透過參加運動，找到自己「叻」的一面，建立自信。她強調學生有很高的可塑性，「好在乎你係點樣塑造佢成長」，尤其是高中是學生建立人生態度的關鍵時期，老師的指導隨時可以改變學生的人生，甚至幫助學生開竅。

坊間經常以組別（Banding）區分學生或學校的能力，但馬校長卻說聖芳濟各書院從不以成績定義能力，「我成日覺得，小朋友十幾歲啫，人有成八十歲命，十幾歲你點可以定佢係咩嘢質素嘅學生？」。她舉例曾有學生入學時僅中文科考得六十多分，英文及數學只有廿多分，但畢業時於DSE考獲六科第五級的成績，直言如果以其入學成績作估算，學生能夠考獲第二級已經超額完成。

善用專長　支持師生發光發亮

馬慧茹校長（右）表示，學校非常支持歐陽瑋欣（左）繼續追夢。（夏家朗攝）

香港沙灘排球運動員歐陽瑋欣於2022年加入聖芳濟各書院，任職體育科教師及帶領排球隊，馬校長直言聘請歐陽老師的確與其運動員身份有關，希望對方能運用自己的專長及經驗，一方面訓練學生打排球，另一方面作為啟發學生如何面對困難。

她又指學校非常支持師生發展所長，歐陽老師入職時已提出想爭取亞運代表席位，需要請假作賽，馬校長二話不說贊成，「我梗係支持，人生有幾多次亞運，人生有幾多次可以打到呢個舞台」。雖然最終失落亞運資格，在學校各方面配合下，歐陽瑋欣仍能繼續參加其他比賽，包括暑假期間的大型比賽，以及爭取11月舉行的全國運動會資格。另外，有2名學生現為香港沙灘排球代表隊成員，需要經常到外地比賽，學校亦同樣願意配合，「連考試都會有啲協調」，讓他們無憂追夢。

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