方潤華中學校長教體育出身　上堂不放羊、教新奇運動引學生做運動

近年香港運動員在國際賽上屢創佳績，吸引不少學生考慮成為運動員之外，亦都獲得家長支持。中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄任教體育科出身，曾是本港排球代表隊球員及排球甲組球隊「群力」球員。他於接受「01教育」訪問時提到，社會大眾對體育的看法漸趨正面及支持，笑言過去「畫畫嗰個你叫佢做係藝術家，踢波嗰個你叫佢做『波牛』」。



吳校長任教體育科多年，一直抱住「唔放羊」的宗旨，「我好堅持每一個課堂都要教」，又說每一個體育教師的理想都是學生可以有恆常的運動習慣，而他的方法就是教授新奇有趣的運動，例如持有專業資格的他曾經教學生跳彈床，「係好難嘅」，「但你會發現原來你教佢哋一啲新嘢，佢哋會好有興趣去嘗試去玩」，見證學生由「完全唔敢玩」變成「無論男女都做得到」。



中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄任教體育科出身，課堂特色是絕對不會放羊，又會以新奇有趣的運動項目吸引學生投入體育堂。（周令知攝）

讀書時間獲邀入校隊 受體育老師啟發立志入行

與不少人成為老師的起點一樣，吳俊雄校長入行全因在中學時間遇上一位啟蒙的體育老師。吳校長自小身型高大、活潑好動、運動表現不俗，於是被體育老師挑選加入校隊，他深感從老師身上獲益良多，「我好想學佢咁去承傳，我識嘅嘢都可以教畀下一代，呢個係我其中一個選擇做體育老師嘅原因」。吳校長升讀高中後更擔任學生領袖，負任領導一眾師弟妹，「呢個亦都係令我覺得很好有趣，原來教佢嘅過程入面，我自己都有所提升，領略到『教學相長』」。

他更說當時的體育老師在校內地位崇高，因為他會把獎項及榮譽帶回學校，同學們都十分願意聽從他的說話，所以讀書時期的他並不覺得體育教師被看低一線。直至投身社會後，他才知道學校的方針相當取決於校長取態，如果校長對體育不積極，學校自然不會大力推動體育運動發展，不過自己幸運地畢業後任教的首間學校的校長十分重視體育，而且是傳統男校，連學生都有強烈的爭勝心，感因自己有環境及機會學習如何推動體育發展。後來，吳校長到外國進修運動科學學士，回港再修讀運動管理碩士，為自己累積更多知識做好體育老師的工作。

中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄說體育老師在他就讀的中學地位崇高，當時並不覺得體育老師會被看低一線，投身社會工作後才發現現實與自己的想像有少許不同。（周令知攝）

教學絕不放羊 成功感來自學生願一試再試

學有所成後，吳校長亦繼續擔任體育老師，多年教學生涯累積不少感受深刻的故事，其中一個發生在會考及高考年代。吳校長說中六及中七是學生讀書最辛苦的兩年，如果體育老師選擇放羊，學生只會去溫書，堅持不放羊的他更為了吸引學生上課花盡心思，特別是高年級學生基本上「咩都玩過」，於是決定教授壘球「畀佢哋玩下」。

吳校長憶述當時首堂壘球課「（有同學）一打個波飛咗出街，打爛咗嗰支好高嘅街燈」，學生們立即起哄。他笑言學校事後有向路政署報告，署方沒有向學校要求賠償，不過打爛街燈只是小插曲，重點是「佢哋玩咗之後會好用心去學，究竟點樣走壘、偷壘，如是者去到中七佢哋自己要求『阿Sir幾時再玩？我哋好想再玩嗰個』」。

故事使他明白即使是課業繁重的高考學生，只要體育堂的內容有趣同樣會積極參與，亦是自己做體育老師的動力及快樂來源，「呢個係我最開心嘅，因為呢個係佢哋自己嘅要求，佢哋自己會為咗你教佢哋嘅嘢繼續去學」。

他又說自己的碩士畢業論文以為何女學生較少參與體育運動為題，發現女性受到社會定型，被認為需要舉止斯文，只能參加靜態活動，即使對較動態的運動有興趣亦可能被家長制止。他直言社會風氣難以轉變，但認為做運動強身健體是所有人都需要做的事，所以教學上會多加入一些動作幅度及對抗性都較低的運動，例如羽毛球，讓女學生更易參與。

曾短暫復出兼任排球隊 為學生發展「忍痛」建議轉校

中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄擅長打排球，曾是本港排球代表隊球員及排球甲組球隊「群力」球員。他亦持有國際教練牌照，曾任教排球港隊、青年隊、教育學院女子排球隊，升任副校長後才因為工作繁忙而停止教練工作。

吳校長擅長排球，持有國際教練牌照，曾任教排球港隊、青年隊、教育學院女子排球隊，升任副校長後才因為工作繁忙而停止教練工作。直至他到方潤華中學上任校長時，剛好學校排球隊教練出缺，而且學界比賽將至，他就決定復出做教練。不過背後更大的原因是自己空降到任，與學生不熟絡，想以排球為切入點與學生互相認識，翌年將排球隊教練一職交給其他老師接手。

他擔任排球校隊教練期間，除了指導學生球技，更有為有意向運動員發展的學生給予建議。當年其中一位排球校隊隊員亦有聽從他的建議，現在已經成為沙灘排球港隊成員，學生當年打大專賽時更特意邀請他觀賽，恰巧地學生的教練也是吳校長的學生，變相「三代同堂」，「我教學生，我嘅學生教佢」。

體育健將為校奪獎無數 考慮未來發展建議轉校

方中不乏其他有傑出運動表現的學生，吳校長透露早前學校有一位擅長壁球的學生獲體育學院邀請成為全職運動員，但最大困難是學生留在方中讀書就要每日來回天水圍及沙田，他直言「我原則上支持呢個想法，不過如果佢每日要咁樣根本就冇可能」。與家長及學生商討後，吳校長最後建議他轉讀一間鄰近體院而且能配合其體育發展的中學，他說大家都十分不捨，特別是學生為學校贏得不少獎項，但強調「我哋無理由為咗學校阻礙學生個人發展，所以我支持佢（轉校）」，亦祝福同學成功。