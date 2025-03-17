喇沙書院STEAM教育不單靠操練　為照顧學習差異開辦非傳統DSE科目

喇沙書院是傳統資助英中男校，歷年來狀元輩出，社會賢達之中不難看到「喇沙仔」的身影。喇沙書院是不少家長及學生的心儀學校，但學校如何培育學生，常聽說「喇沙精神」又是什麼？喇沙書院副校長陳潤杰指出，喇沙書院的學生必須自發學習，而非由學校逼迫，亦要勇於嘗試，摸索自己的專長，於學習過程中獲得真正的知識和技能。



喇沙書院成立於1932年，校舍保存了大量文物，喇沙像仍豎立在學校正門當眼位置。（梁鵬威攝）

不靠操練成才 中一打好根基

喇沙書院副校長陳潤杰指，學校會在中一階段針對訓練學生「自變數」及「因變數」基礎，打好根基。（梁鵬威攝）

喇沙書院副校長陳潤杰於大學時修讀化學，任教綜合科學和化學科。他指創科教育並非一味操練就能成事，例如剛升中的學生對邏輯思維或因果關係的理解都較薄弱，所以學校會在中一針對訓練學生認識「自變數」（Independent Variable）及「因變數」（Dependent Variable），這兩種元素在數學、科學、以至是編程範疇都能應用，打好根基才能真正學習。陳副校長續稱，創科絕非單一學問，即使學生想到用科技解決一些生活困難，都要懂得將概念推銷，所以演說技巧、設計、文本、策略及組織能力缺一不可。

喇沙書院數學老師林嘉軒指喇沙文化既自發又團結，師兄師弟間會互相學習，提升思維。（梁鵬威攝）

中二必須參加校內創科賽 以聯合國永續發展目標為題

數學老師林嘉軒補充，學校與STEAM相關的校隊都有近10個，如機械人、奧數、數學建模及模擬飛行等，別的學校成立校隊可能單純為比賽，但喇沙文化既自發又團結，師兄師弟間會互相學習，提升思維，變相確保學生在科技進步之下，仍然懂得與人合作和溝通。

喇沙書院由3年前開始規定中二級所有學生都必須參加校內的STEAM比賽，每班分成小組以聯合國提出的17項永續發展目標為題進行研究及發明項目，每班會有一組進入決賽，進入決賽的小組需要在禮堂回應同學提問，之後再由學生投票選出冠軍。

陳副校長解釋，中一學生剛入學還沒適應中學生活，中三開始考慮選科，學業開始忙，中二是最好時機給學生挑戰自己，同學亦能藉此找到自己的方向。剛巧訪問當日，學校正進行機械人校隊選拔，林老師指學校每年會選出25人，主力找初中同學入隊，考核前毋用篩選，負責出題的都是校隊成員，同學要完成科學、技術、工程和數學4個範疇的題目。

學校當日正進行機械人校隊選拔，初中學生專注地進行考核。（梁鵬威攝）

學校設FAA認證飛行模擬器 非傳統科目亦有兼顧

坊間可能覺得喇沙書院是傳統學校，學生只會選擇熱門科目，但原來今個學年將有首批學生應考DSE「設計與應用科技」科目，該科於DSE 2024只有558名考生，屬第四少人應考的科目。

陳副校長坦言每間學校的學生都有學習差異，同學可能不擅長抄寫，但在手作方面有天份，「設計與應用科技」雖不是傳統科目，但要學習設計原理、徒手繪圖技巧、電腦繪圖、物料特性、機械元件及結構和人體工學等，亦不容易應付，又認為學校提供更多選擇對學生一定有好處。

喇沙書院今個學年將有首批學生應考DSE「設計與應用科技」科目。（梁鵬威攝）

另外，喇沙書院早於2022年已設立全港首間航空實驗室，不但有6部座枱式模擬飛行器，更有一部獲得美國聯邦航空管理局 (FAA) 認證的三軸全方位 (Full Motion) 高級飛行訓練模擬器，有學生已經完成飛行時數訓練，並前往海外考獲小型飛機執照。

喇沙書院設全港首間航空實驗室，有學生已經完成訓練，遠赴海外考獲小型飛機執照。（梁鵬威攝）

「每間學校都有自己風格，前校長經常掛在口邊的『Firm but kind，kind but firm』（嚴厲中帶仁慈，仁慈中帶嚴厲）是我們喇沙的教學原則。」 喇沙書院副校長陳潤杰