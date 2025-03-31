沐恩中學STEAM教育不走發明路　跨學科學習重真實場景不紙上談兵

近年不時有學生的STEAM發明作品推出，以至是登上國際舞台。不過位於大埔的南亞路德會沐恩中學在STEAM教育上就選擇了另一條路，副校長王俊文說學校鮮有參加發明比賽或展覽，除了學生對發明興趣不大，亦因香港沒有工業基礎，能夠登上世界舞台的大規模本土創科發明不多，所以學校不傾向要求學生製作發明，反而着重培養學生的STEAM能力。



王副校長說沐恩中學的STEAM教育課程強調真實場景，主軸是機甲大師機械人（RoboMaster）。他認為比起在各科加入假設情景要求學生作答題目，要學生以真實的機械人計算彈道及三角函數，或是以編程操制機械人，效果要好得多，更能讓學生體驗到現實及理論的分別。



南亞路德會沐恩中學嘗試過不同STEAM教材，最後決定以機甲大師機械人為主軸，並改寫機甲大師原本主要由內地學生使用的教材，確保教材結構及內容適合於香港使用。（黃浩謙攝）

機械人建構真實情境 學習以科技解難

「我覺得（STEAM）係一個解難嘅能力，透過科技去幫你解難」。王副校負責沐恩中學的STEAM課程已經多年，其理念貫穿整個課程。他說沐恩中學曾經外購產品，但總結經驗認為並不適合在課堂上使用，亦曾自行編寫校本課程，後來發現機甲大師機械人，經深入探討後採用作為課程主軸。

他說機甲大師的好處是可以提供真實而有趣的難題給學生，訓練學生在現實世界之中綜合運用科學及數學能力。學生操控機械人期間，自然會用到編程技巧、機械和物理知識等。以夾起膠樽行走為例，學生要考慮應該如何夾起膠樽，以至是車輛行駛期間如何保持平衡；打擊能量機關時，學生要計算拋物線及三角函數，因應距離而調節角度。他直言，整件事「真係離唔開數學、物理」。

教育局期望學校以跨學科學習形式進行STEAM教育，王副校指沐恩中學於中一和中二級均有跨學科學習，但認為「呢個唔係一個真正面對嘅場景」，「只係想像，畀數字你計餐飽，點解唔畀一個環境要佢解決？」。

學校於在中三設課堂讓學生綜合運用各科知識解決難題，讓學生在現實場景完成實際任務，「呢啲係實際見到，唔係文字題，原來計完唔一定Work，要喺實際場地做微調，呢個好真實，同將來做工程一樣，你諗好理論、畫好線路、就算做咗出嚟」，「諗就好完美，一用唔係咁可行」，學到理論與現實永遠有出入，是文字題做不到的效果。

南亞路德會沐恩中學的STEAM課程每年都會接觸一項比賽主題，中一是世界教育機械人（World Education Robot，WER）；中二是BattleAce；中三是RoboMaster。上圖的小機械人就是用於BattleAce比賽。（黃浩謙攝）

課程不走發明路 學技能更學生活應用

心水清的讀者或已留意到，沐恩中學的STEAM課程沒有發明部份。王副校長解釋，該校學生學術程度較高，學生對發明興趣不大，反而喜歡任務式解難及編程內容，家長亦不多期望子女成為發明家。另一原因則與前景及出路有關，他說「我哋同學真係要學呢條路？做科技唔一定係發明」，直指香港本地發明能夠登上國際舞台而且具規模的少之又少。

該校課程除了希望學生學到技能，更希望學生認識科技，知道科技其實與日常生活息息相關。王副校長同樣以RoboMaster的機械人為例，指其裝有的陀螺儀在大家的智能手機內亦可找到，向學生的解說重點是說明傳統陀螺如何結合晶片，成為陀螺儀並實際應用，「我哋唔會話講得好深，但我覺得（學）科技係應該除咗你學一啲技能，你係要知道而家其實你用嘅嘢同你息息相關」。

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南亞路德會沐恩中學副校長王俊文認為，STEAM教育並非只有研究發明，亦可以是解難。（黃浩謙攝）

常規課程刪減關鍵內容 推STEAM有難度

不過6年中學課程比以往7年制少了一年，文憑試課程因時間所限而被刪減內容，當中有不少與STEAM直接有關。學生們玩STEAM時基本上都會接觸到電子零件，不過王副校長指出現時文憑試課程物理科已經刪去「電子」，形容「真正嘅常規課程我就真係唔知點樣遇到電子嘢」，大多學生都不認識電阻、電容、電感線圈的原理，甚至是不知道摩打的原理及種類，「Tesla究竟係用AC摩打定係DC摩打？用交流電定係直流電？」。

他認為STEAM作為一種能力，需要有課程內容配合，但以現時的課程內容而言，要推動STEAM教育有一定難度。