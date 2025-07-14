《香港01》航天創科青年交流團2025　赴海南直擊火箭發射

為讓青少年加深國家創科和航天事業的認識，《香港01》及眾樂基金於7月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，並獲香港航空為出行伙伴全力支持，前往海南直擊火箭發射時刻，參觀當地文昌航太超算中心、以及風車海岸新能源基地、到訪呀諾連達熱帶雨林文化旅遊區等。



為讓青少年加深國家創科和航天事業的認識，《香港01》及眾樂基金於7月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，並獲香港航空為出行伙伴全力支持，前往海南直擊火箭發射時刻。（陳葦慈攝）

「海南航天創科青年交流團」由《香港01》及香港01眾樂基金主辦，香港航空為出行伙伴全力支持。交流團在周一（14日）於香港國際機場出發，乘搭航班前往海南省海口市，展開5日4夜的航天創科交流之旅。

直撃火箭發射重要時刻

交流團於14日抵達海南省海口市後，隨即轉往文昌入住酒店休息，並於翌日（15日）凌晨前往瑤光火箭發射觀禮平臺，直擊火箭升空一刻，然後返回酒店休息。稍事休息後下午將前往、文昌航天現代超算中心、商業發射基地。

海南省文昌航天發射基地

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另外，為了讓參加者了解海南的科技和企業發展，交流團將前往三亞光大新能源基地、新能源基地風車海岸和文昌春光椰子加工廠。行程最後一日，交流團將前往尚南堂尚雨堂茶葉文創企業參觀交流。

交流團亦會前往不同的新舊文旅景點參觀，包括海口騎樓老街。（資料圖片）

其他重點行程包括參觀文昌市創科企業和基建，一系列新舊文旅景點如文南老街、海口騎樓老街、呀諾連達熱帶雨林文化旅遊區、博鼇亞州論壇永久會址等。