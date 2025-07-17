01航天創科交流團2025｜考察風車海岸、光大垃圾發電廠新能源設施

《香港01》於7月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團2025」，邀請包括本港青年和香港管理專業協會羅桂祥中學學生，前往海南省了解當地發展，其中主要探討的議題之一，是現時國家的新能源發展方向，行程亦安排參觀「風車海岸」及「光大三亞垃圾發電廠」。



「海南航天創科青年交流團2025」，邀請包括本港青年和香港管理專業協會羅桂祥中學學生，前往海南省了解當地發展，行程包括參觀光大三亞垃圾發電廠。（蕭輝浩攝）

光大三亞垃圾發電廠：實地考察轉廢為能

「海南航天創科青年交流團2025」，邀請包括本港青年和香港管理專業協會羅桂祥中學學生，前往海南省了解當地發展，行程包括參觀光大三亞垃圾發電廠。圖為學生參觀垃圾吊運控制室，了解發電廠運作（蕭輝浩攝）

於第四日，交流團前往中國光大環境（集團）有限公司（光大環境）位於海南省的三亞垃圾發電廠參觀。光大環境是國內最大的環境企業，亦是全球最大的垃圾發電投資營運商，除垃圾發電外，從事業務亦包括光伏發電及風力發電。三亞垃圾發電廠共設四期，其中第一及第二期位於同一廠區，每日可以處理1,050噸垃圾；第三及第四期則位於另一廠區，每日可以處理1,800噸垃圾。

「海南航天創科青年交流團2025」，邀請包括本港青年和香港管理專業協會羅桂祥中學學生，前往海南省了解當地發展，行程包括參觀光大三亞垃圾發電廠。（蕭輝浩攝）

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交流團參觀了光大三亞垃圾發電廠的主機房，以及中央控制室、卸料平台通道、垃圾吊運控制室等，亦透過「無廢展廳」了解垃圾發電的優勢及原理。

風車海岸 — 考察風力發電

《香港01》航天創科青年交流團2025，香港管理專業協會羅桂祥中學參觀風車海岸，考察國家新能源發展。（蕭輝浩攝）

另外，交流團亦前往位於海南木蘭灣的國家新能源基地風車海岸。當地設有18座巨型風力電機，每座最高可達50米，產電量相當於一座小型發電廠，讓學生實地考察風力發電所需的地理環境，並一睹風力發電機的運作情況。