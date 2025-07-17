《香港01》航天交流團2025｜參觀熱帶雨林區、訪天下第一灣

《香港01》於7月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團2025」，邀請包括本港青年和香港管理專業協會羅桂祥中學學生，前往海南省了解當地獨特的海南文化及地理氣候。交流團安排了數個相關行程，包括參觀「呀諾連達熱帶雨林文化旅遊區」、被喻為「天下第一灣」的亞龍灣海灘，並品嚐龍蝦海鮮餐。



呀諾連達熱帶雨林文化旅遊區：深入原生態熱帶雨林

「海南航天創科青年交流團2025」，邀請包括本港青年和香港管理專業協會羅桂祥中學學生，前往海南省研學交流，行程包括參觀「呀諾連達熱帶雨林文化旅遊區」。（蕭輝浩攝）

呀諾達熱帶雨林文化旅遊區位於海南省保亭黎族苗族自治縣，是國內唯一一個以「熱帶雨林」為主題的國家級5A旅遊景區。「呀諾達」在當地黎語字面上的意思是「一、二、三」，同時也象徵着歡迎與祝福，當地人會用「呀諾達」來向遊客問好。

景區融合了原始熱帶雨林的自然景觀與黎族、苗族等少數民族文化，遊客可以近距離體驗海南島的自然多樣性與民族風情。學生在參觀過程中不僅能探索雨林步道、瀑布和吊橋等自然景觀，還可透過導賞認識如見血封喉樹、絞殺榕、槲寄生等獨特熱帶植物，以及了解當地原住民如何與自然和諧共處。

亞龍灣海灘：「天下第一灣」

《香港01》於7月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團2025」，邀請包括本港青年和香港管理專業協會羅桂祥中學學生，行程包括到訪被喻為天下第一灣的「亞龍灣海灘」，並品嚐龍蝦海鮮餐。（蕭輝浩攝）

亞龍灣有「天下第一灣」的美譽，是國內著名的熱帶海濱旅遊勝地。這片海灣擁有潔白細緻的沙灘，由於海水清澈透明且純淨，是不少潛水愛好者的天堂。學生在此不僅能親身感受南中國海的廣闊與壯麗，更能透過導覽學習海岸地理地貌、海洋生態系統與氣候對海灘地形的影響。

《香港01》於7月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團2025」，邀請包括本港青年和香港管理專業協會羅桂祥中學學生，行程包括到訪被喻為天下第一灣的「亞龍灣海灘」，並品嚐龍蝦海鮮餐。（蕭輝浩攝）

品嚐豐富龍蝦海鮮餐 以飲食感受當地特色

「海南航天創科青年交流團2025」，邀請包括本港青年和香港管理專業協會羅桂祥中學學生，前往海南省研學交流，行程包括品嚐龍蝦海鮮餐。（蕭輝浩攝）

另外，海南水產豐富，交流團亦特別安排龍蝦海鮮餐，讓學生品嚐海南四大名菜之一和樂蟹、以及蠔、扇貝、蝦等各種海鮮。