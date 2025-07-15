《香港01》航天團直擊火箭發射　學生震撼難忘　見證國家科技發展

《香港01》於7月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團2025」，邀請包括香港專業管理協會羅桂祥中學師生在內的青少年，前往海南省了解當地發展。重點行程是在7月15日清晨於海南文昌現場直擊，搭載天舟九號貨運飛船的長征七號遙十運載火箭發射升空的重要一刻。



2025年7月15日5時34分，搭載天舟九號貨運飛船的長征七號遙十運載火箭，在我國文昌航天發射場點火發射。(新華社圖片）

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本港學生及青年於海南直擊火箭發射

《香港01》航天創科青年交流團2025，香港專業管理協會羅桂祥中學學生直擊火箭發射升空一刻。（蕭輝浩攝）

交流團於7月15日清晨，前往位於文昌航天發射場附近的瑤光火箭發射觀禮平臺，直撃長征七號遙十運載火箭升空。是次升空任務是搭載「天舟九號」貨運飛船，前往中國空間站，計劃對接「天和」核心艙。

《香港01》航天創科青年交流團2025，香港專業管理協會羅桂祥中學學生直擊火箭發射升空一刻。（蕭輝浩攝）

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觀禮學生形容震撼難忘 見證國家科技發展

將於九月新學年升讀中四的香港管理專業協會羅桂祥中學學生譚焯希表示，形容觀看火箭發射升空是「人生必做的事」，認為機會難得，因此把握機會報名參加交流團。

《香港01》航天創科青年交流團2025，香港管理專業協會羅桂祥中學學生譚焯希表示，與同學一起等候火箭升空甚久，但當見證火箭於日出時分升空，「景象靚到難以言喻」形容是一件十分夢幻的事。（蕭輝浩攝）

譚同學坦言，與同學一起等候火箭升空甚久，但當見證火箭於日出時分升空，「景象靚到難以言喻」形容是一件十分夢幻的事，日後會銘記於心，亦完成了一件「人生必做的事」。他認為，直撃火箭升空，配合參觀文昌航天超算中心，讓他了解到內地科技發展蓬勃。

同樣是將於新學年升讀中四的蕭宇晴亦稱，「想睇火箭唔係話睇就睇」，加上以往透過劇集接觸過火箭發射，令她希望能親身直擊。她形容，火箭升空一刻十分震撼，而且聲響極大，又指原本以為火箭發射十分罕見，但從交流團中了解到，原來國家發射火箭次數頗多，反映國家大型航天科技相當先進。

長征七號遙十運載火箭

此次發射的遙十運載火箭採用了全新的衛星支架，衛星可以垂直形式裝配，大大提升了裝配效率及空間利用率。另外，箭體結構亦有相當幅度的減重，以提升火箭結構效率及運載能力，例如透過於四級箭體結構應用去轉接框設計，使火箭末級結構可以減輕約5%，以及優化箭體內的電纜佈局，使整流罩內的電纜重點減輕達44.6%，為火箭提供更多載荷空間。