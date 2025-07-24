《香港01》航天創科交流團參觀尚南堂 品嚐鷓鴣茶了解文創企業

《香港01》於7月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團2025」，香港航空為出行伙伴全力支持。交流團邀請包括本港青年和香港管理專業協會羅桂祥中學學生，前往海南省了解當地發展，其中主要探討的議題之一，是內地企業的發展趨勢，行程安排「尚南堂尚雨堂茶葉文創企業」參觀，了解內地文創企業發展。



交流團參觀尚南堂尚雨堂茶葉文創企業。

尚南堂尚雨堂茶葉文創企業 — 親身體驗內地文創

尚南堂創立於1912年，最初只是一個位於海口浦頭的小茶攤，後來獲時任琼崖安撫使王斧親自題名，因而得「尚南堂」一名。當年有不少華人遠赴外地謀生，出發前都會獲親朋好友購買尚南堂的茶葉為伴手禮，自此尚南堂的名字就不斷廣傳，聞名中外。

尚南堂的主要產品是鷓鴣茶，現時亦已發展成為集鷓鴣茶種植、開發、研發、加工及銷售於一體的現代農業企業，亦是「萬寧鷓鴣茶」國家地理標誌保護產品的主要起草單位。尚南堂一直專注於研究鷓鴣茶的藥食價值，推廣海南健康生活方式，獨家研發多款飲品、商品、食品及衍生品，採用線上線下結合的零售模式，包括社群經營及茶旅融合，以推動現代農業產業發展。

學生參觀尚南堂尚雨堂茶葉文創企業品茶。

了解品牌的誕生與理念 品嚐鷓鴣烏龍茶

學生參觀尚南堂期間，主理人林雨昕（右一）向學生介紹公司產品。

學生一行人來到位於海南的尚南堂尚雨堂茶葉文創企業，由主理人林雨昕親自接待。甫一進入會客廳便是迎面而來的的茶香，由工作人員奉上鷓鴣烏龍茶與鷓鴣小青柑作為迎賓茶，學生們在品茶的同時，也對這些來自當地的特色茶品產生濃厚興趣。接著，林雨昕開始介紹鷓鴣茶的歷史背景與文化價值，以及講述尚南堂品牌的誕生與理念，強調如何將傳統與文創結合，打造具有當代感的茶葉品牌。學生們全神貫注地聆聽，期間更積極發問。

之後，學生們被邀請品嚐鷓鴣烏龍茶的冷萃版本，林雨昕詳細地講解冷萃的製作方法，引導學生從色澤、香氣、口感等方面細細品味。

學生與尚南堂復號創辦人郗志強對話。

尚南堂復號創辦人：冀延續「下南洋、闖西洋」歷史精神

學生亦有幸與尚南堂復號創辦人郗志強對話，深入了解品牌背後的精神與理念。郗志強分享，品牌獨特之處是融合傳統中國茶文化與時尚元素，當中既有在地文化，亦有中國傳統文化和西式的表達方式。他強調，品牌的兩大核心目標分別是「傳承」和「發揚光大」，他希望延續「下南洋、闖西洋」的歷史精神，鼓勵新世代勇於創新與冒險，並藉由海南自貿港的政策優勢，讓世界認識海南的在地文化。

對於年輕人喝茶習慣的改變，他認為並非年輕人不喝茶了，而是他們喝茶的方式有所改變，因此作為一個茶葉從業者，應該積極創新，迎合市場的消費變化，跟消費市場變化協同發展，才能持續吸引年輕世代。

林雨昕分享尚南堂具代表性的特色飲品是「鷓鴣南洋調」。

用一片葉子說在地的故事

學生訪問林雨昕時，她提到自己從媒體轉戰茶葉，是希望用「一片葉子說在地的故事」。她分享尚南堂最具代表性的特色飲品是「鷓鴣南洋調」，結合咖啡、鷓鴣茶與奶。此外，她也提到品牌追求「長期主義」，期望未來能成為一間百年企業。