DSE放榜｜甯漢豪籲社會支持多元職業選擇：期待狀元話想做大廚
撰文：歐陽德浩
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中學文憑試將於下周三（16日）放榜，發展局局長甯漢豪今日（12日）出席「永不放棄同學會DSE放榜打氣大會2025」，勉勵同學思想不要走向極端，強調「一試定生死」的說法並不成立，選錯科目或遇到挫折，都是人生必經階段。
甯漢豪又認為社會應支持多元化的職業選擇，「我好期待有一天當媒體訪問我哋狀元嘅時候，佢哋話我想做一個大廚，我想做舞台設計，我想做歌唱家，我想做電台。」
甯漢豪勉勵不要走向極端︰選錯科或遇挫折是人生必經階段
「永不放棄同學會DSE放榜打氣大會2025」至今已踏入第21屆，發展局局長甯漢豪今日出席活動時表示，明白學生在學業和升學過程中，難免會感到迷茫和壓力。但她強調「一試定生死」的說法並不成立，選錯科目或遇到挫折，都是人生必經階段，鼓勵同學不必因一次失敗否定自己，人生中還有很多機會可重新選擇。
甯漢豪又指，人生中更辛苦的事情陸續有來，但過往的經驗必有幫助，因此勉勵同學思想不要走向極端，若考試成功要感謝身邊人的幫助，希望同學可多自我欣賞，吸收身邊的正能量，「讓屬於自己的那顆星發光發亮」。
社會應支持多元化職業選擇 鼓勵學生勇於追求不同的夢想
甯漢豪認為，社會應支持多元化的職業選擇，鼓勵學生勇於追求不同的夢想，期望有狀元將來目標成為廚師、舞台設計及歌唱家等。
好多時我哋媒體訪問狀元，大家狀元幾清一色話我準備報讀醫科，我準備做工程師，我準備報讀法律系，其實我覺得唔係太好。唔係話我哋香港唔需要醫生，或者我頭先講嗰啲專才，但我覺得太單一，呢個係我個人嘅看法。我好期待有一天當媒體訪問我哋狀元嘅時候，佢哋話我想做一個大廚，我想做舞台設計，我想做歌唱家，我想做電台，我覺得咁樣我哋社會多元化先至係好事黎。
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