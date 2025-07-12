DSE放榜｜甯漢豪籲社會支持多元職業選擇：期待狀元話想做大廚

中學文憑試將於下周三（16日）放榜，發展局局長甯漢豪今日（12日）出席「永不放棄同學會DSE放榜打氣大會2025」，勉勵同學思想不要走向極端，強調「一試定生死」的說法並不成立，選錯科目或遇到挫折，都是人生必經階段。



甯漢豪又認為社會應支持多元化的職業選擇，「我好期待有一天當媒體訪問我哋狀元嘅時候，佢哋話我想做一個大廚，我想做舞台設計，我想做歌唱家，我想做電台。」



「永不放棄同學會DSE放榜打氣大會2025」至今已踏入第21屆。（大會提供圖片）

「永不放棄同學會DSE放榜打氣大會2025」至今已踏入第21屆。（大會提供圖片）

甯漢豪勉勵不要走向極端︰選錯科或遇挫折是人生必經階段

「永不放棄同學會DSE放榜打氣大會2025」至今已踏入第21屆，發展局局長甯漢豪今日出席活動時表示，明白學生在學業和升學過程中，難免會感到迷茫和壓力。但她強調「一試定生死」的說法並不成立，選錯科目或遇到挫折，都是人生必經階段，鼓勵同學不必因一次失敗否定自己，人生中還有很多機會可重新選擇。

甯漢豪又指，人生中更辛苦的事情陸續有來，但過往的經驗必有幫助，因此勉勵同學思想不要走向極端，若考試成功要感謝身邊人的幫助，希望同學可多自我欣賞，吸收身邊的正能量，「讓屬於自己的那顆星發光發亮」。

發展局局長甯漢豪出席「永不放棄同學會DSE放榜打氣大會2025」。（大會提供圖片）

甯漢豪勉勵同學思想不要走向極端。（大會提供圖片）

社會應支持多元化職業選擇 鼓勵學生勇於追求不同的夢想

甯漢豪認為，社會應支持多元化的職業選擇，鼓勵學生勇於追求不同的夢想，期望有狀元將來目標成為廚師、舞台設計及歌唱家等。