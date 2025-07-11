DSE放榜｜都大專業進修學院提供約1200學額　料非本地生比例再增

中學文憑試下周三（16日）放榜。香港都會大學李嘉誠專業進修學院（都大 LiPACE）今(11日)召開課程資訊日，即日起至31日接受報名。2025至26 學年都大 LiPACE將開辦16個全日制高級文憑、兩個全日制文憑及一個應用教育文憑課程，提供約1,250入讀學額，料非本地比例將再進一步增加。



香港都會大學李嘉誠專業進修學院（都大 LiPACE）今(11日)召開課程資訊日。（陳穎欣攝）

李嘉誠專業進修學院（LiPACE）是香港都會大學的七所學院之一，共有16個全日制高級文憑，其中一半獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP），包括醫療護理、健康及分子檢測、工程學（土木工程）、室內設計、度假區及主題樂園管理、旅遊及航空業、旅遊及款待業以及數碼時裝設計，合共605個資助學額。

都大 LiPACE 根據就業市場需要及和各行業的發展趨勢，增補現有課程內容。以今年新開設的數碼商業實務高級文憑為例，香港都會大學李嘉誠專業進修學院副院長程家偉稱，社會正在「數碼化」，無論是商業活動和管理企業基本上都離不開「數碼化」，今次更是與中國職專教育、排名第六軟件及電腦應用技術連續四年第一的深圳信息職業技術學院合作， 師資和硬件有所保障。

程家偉私心介紹數碼商業實務高級文憑。（陳穎欣攝）

香港都會大學李嘉誠專業進修學院院長曾德源表示，目前都大 LiPACE高級文憑、文憑及應用教育文憑課程共有逾2,800 名學生，2023至2024 學年間的高級文憑學生人數升幅達百分之20。預期今年總收生達1,250人，包括約400名非本地學生。

曾德源認為將來非本地生比例會進一步增加。（陳穎欣攝）

曾德源認為將來非本地生比例會進一步增加，全港現時有20間院校提供副學士學位，教育局限制下一年可收約2萬名學生，當中兩成即約4,000名可以是非本地學生，將來更會提升百分之30，甚至會與教資會資助的本地大學齊平至百分之40。

黃梓宸稱教師與學生之間十分融洽。（陳穎欣攝）

健康及份子檢測高級文憑畢業生黃梓宸獲理工大學錄取，他認為雖然是24/25學年新增課程，課程導師十分專業負責，教師與學生之間十分融洽，「成日都會騷擾他（講師余建邦博士）。」；犯罪學高級文憑畢業生劉梓妍分享自己未來打算報考懲教署，懲罰犯罪人并教導他們如何在社會中正當地走下去，但在都大學習過程絕不輕鬆，高級講師賴綺雯稱「懲教署的體能要求是800米，但（犯罪學高級文憑）學生要求是跑到2400米。」

都大LiPACE學院與多間本地及海外專上院校簽訂協議，畢業生升讀相關學士學位課程可獲豁免或轉移部分學分。曾德源稱每年升大學率穩定60至65%。

由即日起至31日，基礎教育文憑及應用教育文憑課程學生或畢業生，以及應屆香港中學文憑（DSE）考生於網上或即場報讀都大 LiPACE 高級文憑及文憑課程，可獲豁免報名費。