保良局董玉娣中學探訪嚴重智障學校　良朋宴嘗試餵食兩校共融交流

常言道：「天生我材必有用」。



但對於嚴重智障，連自理能力都受到不同程度先天限制的兒童，能接受常規教育已屬不易，但外界對特殊學校又有幾多了解？近年常提倡生命教育，最有效啟迪學生探索生活實況的方法之一就是探訪，讓他們透過親身體驗，學會尊重、關愛他人。屯門保良局董玉娣中學的學生，7月初曾前往位於元朗的保良局羅氏信託學校進行義工活動，除與學童一同玩歷奇遊戲外，更嘗試餵食，以及試食特調餐單。



中學探訪活動兩校學童共融 良朋宴體驗軟餐餵食

保良局羅氏信託學校，是一所專為6至18歲嚴重智障兒童提供教育及寄宿服務的全日制特殊學校，設有中、小學部。校長陳啟賢破格將「歷奇」教學法引入課程，為智障學童帶來創新學習，不再局限於舊有特殊教育的死板及重複。

保良局董玉娣中學（下稱董中）公益少年團的學生，已非首次到羅氏信託學校探訪，部分學童看見認識的「大哥哥」及「大姐姐」，都熱情地打招呼，氣氛融洽。陳校長認為這類型的活動對羅氏的學童都有正面作用，雖他們一般只有20至30的智商，但若多加接觸學校以外的人，亦有助建立不同層面的社交能力。

保良局董玉娣中學的學生（右一及二）與羅氏信託學校一同玩歷奇遊戲。（羅國輝攝）

董中的同學（左一及右一）鼓勵羅氏信託學校的學童一同參與歷奇活動。（羅國輝攝）

董中校長劉子聰指出，學校多年來一直都以獎勵計劃形式鼓勵學生參與義工活動，認為學習亦不應只集中於學術，學生透過義工服務可反思自身，學會珍惜，亦同時建立時間管理能力、同理心及抗逆力。過去曾有畢業生受義工活動啟發，選擇入讀中大社工系並成為社工。劉校長認為，都市人太過依賴電子產品，缺少人與人的接觸及溝通，義工活動可幫助學生獲得真實的生活體驗，減少對虛擬世界的依賴。

董中校長劉子聰指學校一直以獎勵計劃形式鼓勵學生參與義工活動，期望透過義工服務可令他們反思自身，學會珍惜。（羅國輝攝）

兩校學生進行歷奇活動後便是重頭戲「良朋宴」，由董中的學生分組負責餵食有特殊需要學童，特殊餐一般經特別處理及烹調，大致可分成糊狀餐、碎狀餐及增稠餐，只見董中的學生於餵食前，都專心聆聽言語治療師的講解，一一記下要點及技巧，以免令學童嗆倒。

言語治療師（站立者）向董中學生講解有特殊需要學童的飯餐種類。（羅國輝攝）

兩校學生進行良朋宴，董中學生嘗試向羅氏信託學校學童餵食。（羅國輝攝）

為了加深了解羅氏信託學校學童的日常生活，董中的學生完成餵食環節便親自試食特殊餐，大部分人均覺得口咪偏淡，同時亦因為食物被打成糊及增稠致口感欠奉。有學生表示︰「如果要我食一日半日當然無問題，但呢度嘅學童一世都只能食特殊餐……」董中的學生之後再前往探訪數名以胃造口進食的學童，他們腹部均裝有特製管道，每日定時由護士輸送營養液到胃部，連運用口部進食的機會都欠奉。

+ 1

無懼困難重重堅持境外交流 只望給學生帶來一份希望

羅氏信託學校校長陳啟賢所推動歷奇公民課，於2010年獲頒行政長官卓越教學獎，以表揚他在特殊教育方面的貢獻及工作。入職9年，陳校長從無間斷為智障學童謀求多元的學習機會，甚至舉辦過2次境外交流，分別往廣州、珠海及海南島，當中不少學童要借助輪椅代步，進食的食物亦要特別調配，要克服的困難實在難以想像。「我好想俾個希望學生，佢哋由出世一刻都無諗過可以出外旅行，有好多甚至無離開過元朗。」

保良局羅氏信託學校陳啟賢校長入職9年，為智障學童帶來創新學習，甚至境外交流，不再局限於舊有特殊教育的死板及重複。（羅國輝攝）

活動不為健全學生施予同情 價值觀教育望播下正向種子

保良局教育總主任（中學及特殊教育）林綺薇認為，學校義工探訪活動的意義是雙贏的，他們不希望董中的學生抱著憐憫的心態去看待羅氏信託學校的學童，他們出生已有缺憾，但仍努力開心地過每一天，這種樂天的態度是很好的價值觀教育，近年常聽到年青人抱負面情緒，透過形形色色的義工探訪，期望讓他們看到不同背景的人，其實都以自己的生活方式面對人生。

保良局教育總主任（中學及特殊教育）林綺薇認為，學校義工探訪活動的意義是雙贏的，是正面的價值觀教育。（羅國輝攝）

林補充，外界對嚴重智障學校認識向來不深，其實背後全靠一大班有心人每日都在照顧這些學童，義工活動過後，不可能要求同學一時三刻就有得著或轉變，但相信有些種子總會埋在他們心內，到將來長大投身某個相關界別，或可間接幫到社會上的弱勢群眾，所以參觀活動才會安排不同的互動環節，不是繞個圈就「拜拜」完事。

家長不捨學校12年悉心照顧 畢業禮哭成淚人令校長動容

羅氏信託學校校長陳啟賢服務教育界卅年，曾奪得大大小小不同的教育獎項，他形容在這裏工作跟其他學校最大的分別，是跟整個學校團隊共同經歷，關係比家人更親密，印象尤深是首年入職的畢業禮，不少家長因不欲子女轉到成人特殊宿位而哭成淚人，那個畫面令他久久未能釋懷，不斷反思他們的人生在面對著什麼？最大的困難又是什麼？「所以我一入職就安排學童去北潭涌露營，當時家長同事都嘩然，我咁做係好想俾到學童同家長『同行』的感覺，最起碼呢12年一啲都唔孤單。」

羅氏信託學校校長陳啟賢（左）、保良局教育總主任（中學及特殊教育）林綺薇（中間）及保良局董玉娣中學校長劉子聰（右），均認為傷健共融學校活動可為兩校學生帶來啟發。（羅國輝攝）

中五學生劉鈺滔是董中的公益少年團團長，已是第3次到訪羅氏信託學校，故不少學童一見到他已迎來擁抱歡迎。他坦言小學時雖已跟隨母親四出做義工，但當時沒什麼感覺，到後來一次隨社福機構探訪露宿者，對方因沉迷賭博而無家可歸，經多方轉介後終可重過正常生活，他深受感動，發現義工活動有意義之餘亦幫到人，故將來升學或會考慮社工學系，亦會持續擔任義工服務。