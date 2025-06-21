啟基（港島）校長用愛灌溉伴航　重度自閉症學童打破宿命超額畢業

「川川」二話不說就將鞋襪脫掉，繼而躺在課室地上；遇上天氣熱、下雨天或環境嘈雜會大叫，開心又會突然拍手及搖晃身體，大部分時間只會以單字回應；一旦餓了就要進食，不能等到小息……「川川」患有重度自閉症，初入讀啟基學校（港島）時，每天都會出現這些場面，未開學已嚇跑數名新生。老師們最初都無從入手，後來憑藉耐心逐步建立互信。轉眼6年，「川川」成績穩步上揚，取得中、英、數、常合格的成績，現在更即將畢業，超額完成小學。



本港現時沒有專為自閉症學生而設的資助學校，政府雖然提倡「融合教育」多年，但自閉症學童入讀主流學校，學校要兼顧一般學生及有特殊教育需要的學生，容易顧此失彼，陷入兩難局面。啟基學校（港島）校長鄭惠琪09年面臨殺校危機，肩負學校重組責任，基於「以愛培育」的教育理念，史無前例取錄了患重度自閉症學生「川川」。



尚欠2年便屆退休之齡的鄭校長，坦言遇上「川川」是教學40年中最重要經驗之一，亦感恩「川川」母親的信任，令自己體會到什麼是生命力。「生命力唔係指學到啲咩，而係睇到別人嘅努力，感染身邊所有人。」鄭校長形容學校團隊猶如積木，一層疊一層，缺一不可，果效必須用心及真誠方能累積。

啟基學校（港島）校長鄭惠琪坦言未開學就有數名新生因「川川」被嚇至退學，亦曾一度失落，最後決定抖擻精神為選擇了啟基港島的學生繼續努力。（羅國輝攝）

特別配套助融入校園 教育學生培養同理心

針對「川川」的能力，啟基學校（港島）有一系列配套，包括在功課量、考試方式及書寫協助幾方面作出調整，如減少抄寫及豁免作答增潤題目等，但為了確保學生可公平評分，考試內容會一致。入學初期，班主任曾嘗試用傳統方式對「川川」進行規範，例如要他坐定定、不可在課室脫襪除鞋、亦不可大吵大嚷，但效果不理想，亦花費不少課堂時間。學校後來發現與其強迫「川川」改變，倒不如主動向同學講述「川川」的需要，讓所有人正面看待差異，減少誤解與排斥，現在不少同學見到「川川」有特殊狀況，都會主動關心及幫忙。

左起陳偉健、黃婉彤（中間）及林芷盈（右）都曾是「川川」的班主任，他們認為教育的重點是透過學習一起成長，不應用差異來局限每名學生。（羅國輝攝）

實然，有不少主張融合教育的學校，都是根據學生的行為表現來制定方針，如遇上學生有情緒問題，一般會以隔離形式將他們分開，來避免衝突，但學校等同一個微型社會，如從小沒向學生提供相互理解的契機，到他們長大後都會持續出現標籤、曲解及互相避開的情況，沒能讓學生真正接納多元性的可能。

由只答「YES、NO」到可書寫 歷時6年一步一腳印

「川川」入學頭兩年的課堂參與度低，主要以「Yes」和「No」回應，基本上是零互動，即使已有調適措施，如放大試卷的文字，由老師讀卷及從旁扶手書寫，都只能完成選擇題，分數只得10至20分。到三年級因疫情關係轉為網課，多了在家與媽媽一同練習用筆，逐步建立了用紙筆溝通的能力，加上受同儕的影響及自我要求提升，「川川」越來越融入課堂，亦多了表違自己，可獨立考試。升讀五、六年級後，「川川」的成績明顯進步、尤以中、英文作文最為顯著，不論是用字及情感表達都超越不少同學，情緒管理能力亦同時上升，主動要求與同學做相同的事，如小息一同吃零食。

「川川」6年小學生涯建立起正常的校園社交，同學都喜愛與他玩耍。（羅國輝攝）

「共融教育最重要的部分，不單是給予學生資源或協助，而是根據每個學生的起點和需求，給予相應的支持，讓學生都能有所成長。」 啟基學校（港島）校長鄭惠琪

開學首天不肯入校門 溝通簿成橋樑增互動

鄭校長很重視家校合作，認為每位學生的個性及習慣不同，如家長能與教師保持密切聯繫，對學生成長及教育需要會更加到位。鄭舉例指出，「川川」初小時，整天都躺在地上，加上他對外界聲音敏感，亦有情緒反應，如小一首天上學便站在校門不斷拍打回收箱，拒絕步入學校，最後班主任要跟「川川」一直「High Five」玩耍才順利帶他上樓入課室。學校後來跟「川川」的媽媽加強溝通，得知「川川」在舒適的環境都會脫掉鞋襪，於是特別在課室劃出一個特別活動空間，讓「川川」在無壓迫的氣氛下學習，互動情況逐步有改善。

「川川」的中、英、數及視藝功課，都展現出他的智力成長不比健全學生差，作文水平更顯出清晰的思路。（羅國輝攝）

鄭校長回想「川川」就讀小三時，學習終於現來曙光，教師開始用「溝通簿」與「川川」交談，了解他的感受及需要。但起初不如想像順利，「川川」有時整天也不寫一個字，拒絕回應，但學校沒有放棄，採取不脅迫方針，「川川」漸漸敞開心扉，成績亦開始進步，願意坐定定上課，近2年已毋用老師扶手書寫。「未用『溝通簿』前我哋只能靠估，估10次錯9次，唔能夠掌握『川川』的喜惡，成日撞板。」

「川川」由小三開始在校內以紙筆跟教師溝通，成績開始進步，他的志願是將來成為一位英文作家。（羅國輝攝）

主科合格志向做英文作家 校長擔心現實令升學止步

「『川川』智商其實唔低，亦知道佢將來想做一個英文作家，我唔想佢讀到中三就要讀返特殊學校……」面對即將升中的「川川」，鄭慧琪校長有說不出的擔憂，眼淚忍不住奪眶而出，亦說出SEN學童所面對的殘酷實況，因主流學校人數多，課程廣泛，上中學後教師要追趕課程，鄭校長擔心「川川」無法跟上節奏，其次是同學間的相處，「川川」踏入青春期情緒變化可能很大，或會引發欺凌問題。

「共融教育不單係資源及硬件上的支援，我嘅同事絕對係無私奉獻，我成日強調學生嘅成就重要過學校成就，以人為本要身體力行。」鄭校長透露，同事間常笑稱入職啟基一年等於在其他學校工作三年，可想而知非一般的工作量。

面臨殺校大手改革幫助弱勢 非學術常規課提升學生能力

啟基學校（港島）前身是北角街坊會陳維周夫人紀念學校，鄭慧琪09年接任校長，她表示，區內不乏傳統名校，學校的定位向來服務弱勢家庭，學生來自五湖四海，有非華語學生，亦有連幼稚園都沒讀過的新移民學生，她接手後第一時間加強外籍老師比例，社工數目及教學助理亦有增加，務求全方位照顧學生，首要加強他們的溝通能力，同時引入非學術常規課程，包括劍擊、油畫及手鐘，讓學生提升專注力、判斷力及思考力，亦可培養團體協作的精神。

啟基學校（港島）不會就學生的水平及族裔分班，期望帶領學生從學習中認識自己，行政採取「不問責、只解難」為核心。鄭校長指取錄「川川」後的一次適應課，因「川川」在禮堂大叫，立時令3名學生退學，她坦言有片刻失落，但很快便抖擻精神，並在開學前多辦幾次家長會，讓大家明白學校的立場，放心讓子女入讀。

啟基學校（港島）鄭慧琪校長指「川川」智商不低，期望他能升中繼續接受主流教育。（羅國輝攝）

退休前的最後心願 「川川」能升中接受主流教育

『向來不擅長說話的我，面對畢業，已經留下很多回憶在腦中。鐘聲仍然在響，在走廊，在樓梯，我努力行走，卻總是不快。可是老師沒有放下我的手。同學是我快樂的泉源，我如同是置身在「愛的花園」……沒有啟基學校（港島），沒有今日的我……畢業就像一艘船，送我們各位同學到不同的地方，繼續了不同的旅程……』這是「川川」所寫的畢業感言，鄭惠琪校長自謔眼淺，看到文字，眼眶又泛紅起來。

鄭惠琪校長（右）不欲「川川」讀到中三便告止步，一時傷感哭了起來，「川川」媽媽（左）在旁安慰。（羅國輝攝）

即將退休，鄭校長期望「川川」升中後可繼續接受主流教育，假如有學校能給予取錄，她與學校團體願意提供支援直至他升上中三。她表示，「川川」已經學會粵語拼音輸入，相信溝通會更為順暢，只要學校能給予多些支持，深信知識能改變命運，「川川」可在某些專科繼續發展。